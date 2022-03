Terra Viva Toscana, Luca Guerrini eletto presidente regionale

Si è svolto a Grosseto, il primo congresso di Terra Viva Toscana, associazione di secondo livello affiliata alla Fai Cisl, che rappresenta i liberi produttori agricoli. L’assemblea ha eletto Luca Guerrini Presidente regionale.

Presenti ai lavori congressuali il Presidente nazionale di Terra Viva Claudio Risso, il Segretario Generale della Fai Cisl Toscana Massimiliano Gori e la Segretaria Generale Fai Grosseto Antonella Biondi, la Segretaria Generale Cisl Grosseto Katiuscia Biliotti.

Forti preoccupazioni sono state espresse per la difficile situazione internazionale, dovuta al rincaro delle materie prime, dei costi energetici e del carburante. Un +120% sulle bollette energetiche, +170% nel costo dei fertilizzanti, il rincaro di frumento e altri mangimi, stanno pesantemente penalizzando la zootecnia e la filiera lattiero casearia.

“Obiettivo che ci diamo nel rappresentare le aziende agricole associate Terra Viva è la semplificazione burocratica, il supporto nell’impiegare al meglio le risorse che arriveranno dal PNRR e PAC, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile – spiega il presidente Terra Viva Toscana Luca Guerrini – Importante nei prossimi mesi sarà sedere ai tavoli regionali per portare le istanze e richieste dei produttori agricoli, soprattutto in questa delicata fase che vede il conflitto in Ucraina incidere pesantemente nel settore agricolo del nostro Paese. Basti pensare che il costo del frumento è aumentato dell’81% rispetto a un anno fa, con importanti conseguenze per la zootecnia. Un'altra questione urgente è diminuire il forte squilibrio che esiste nella filiera agroalimentare, cercando di portare la giusta redditività agli agricoltori, spesso penalizzati nel riconoscimento del valore ai prodotti che immettono nel mercato”.

“Terra Viva è una sfida nella quale crediamo molto. Realizzare una filiera etica, garantire il lavoro di qualità, aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro grazie alla formazione permanente, sono le nostre priorità. in questa fase delicata per il nostro Paese, lavoratori e imprenditori agricoli devono avere obiettivi comuni da perseguire” ha dichiarato Massimiliano Gori Segretario Generale Fai Cisl Toscana.