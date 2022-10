Territorio in sicurezza, completato l’intervento di difesa idraulica a Bocca d’Enza grazie alla Bonifica Parmense

Sarà inaugurata mercoledì prossimo, 19 ottobre, la maxi-opera per la sicurezza idraulica di Bocca d’Enza a Sorbolo Mezzani, intervento completato nel pieno rispetto della tabella di marcia operativa e per il quale il Consorzio della Bonifica Parmense si è occupato della progettazione e della direzione lavori, eseguiti dal raggruppamento d’imprese ATI Consorzio Innova-SGC e co-finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

La prevenzione e il contenimento del rischio idraulico rappresentano una mission quotidiana e strategica per la Bonifica Parmense. La messa in sicurezza del territorio è un’assoluta priorità del Consorzio e la comunità intera dell'Emilia-Romagna, nella storia passata e recente, è ben consapevole della fragilità che caratterizza la nostra pianura ed è spesso causata da improvvisi, quanto devastanti eventi alluvionali. Ora, dopo alcuni anni di intenso lavoro che operativamente hanno caratterizzato le attività nell'area di Bocca d'Enza, all’interno del territorio del Comune di Sorbolo Mezzani, l’ente consortile presenta all'intera cittadinanza ed in particolare agli abitanti che ne andranno a beneficiare (ben 15 mila, suddivisi tra i Comuni di Sorbolo Mezzani, Colorno, Torrile e Parma: un comprensorio vasto oltre 4 mila ettari) un'opera destinata a ridurre i potenziali danni alluvionali in una estesa fetta della nostra Bassa.

L’inaugurazione dell'infrastruttura – che si svolgerà a partire dalle ore 11:30 nell’area antistante l’impianto consortile di Bocca d’Enza, sita 1 Km a nord-est di Mezzano Inferiore, nel Comune di Sorbolo Mezzani, PR (coordinate dell'esatta posizione per raggiungere il luogo della cerimonia visualizzabili al seguente link Google Maps: https://goo.gl/maps/LjCtDcjFrpey9PgM8) – sarà, al contempo, l’occasione per un momento di riflessione con le Istituzioni coinvolte e il territorio tutto sulle tematiche legate alla prevenzione del rischio collettivo.

Dopo i saluti di Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, di Andrea Massari, presidente della Provincia di Parma e il benvenuto della presidente della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli sarà il direttore generale del Consorzio, Fabrizio Useri, ad illustrare l’articolato e complesso intervento di adeguamento del Collettore Parmetta, fra la chiavica Balano e quella allo sbocco nel torrente Enza, nella Bassa Est parmense; successivamente, la parola passerà a Irene Priolo, alla guida della Protezione civile dell’Emilia-Romagna in qualità di assessora regionale; poi sarà la volta dei vertici nazionali di ANBI, l’Associazione delle Bonifiche d’Italia che vedrà intervenire il presidente Francesco Vincenzi e il direttore generale Massimo Gargano; le conclusioni, infine, saranno affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. A moderare l’intero evento il giornalista Andrea Gavazzoli. Saranno inoltre presenti i rappresentanti di enti e istituzioni locali, regionali e nazionali, tra cui: Autorità Distrettuale del fiume Po-Ministero della Transizione Ecologica; Agenzia Interregionale per il fiume Po; Servizio tecnico di Bacino; Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile; ATI Consorzio Innova-SGC S.r.l.; numerosi portatori d’interesse e cittadini