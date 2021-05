Test Covid ai lavoratori, Agribi dà un contributo alle aziende agricole veronesi

Agribi va incontro alle aziende agricole che, in vista delle campagne di raccolta estive, effettua test sierologici di screening sui lavoratori. L’ente bilaterale dell’agricoltura di Verona, di cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, darà infatti un contributo che andrà a coprire parzialmente i costi sostenuti per i test Covid, obbligatori per tutti gli operai che arrivano da Paesi stranieri.

“Quest’anno il budget dell’ente bilaterale è ridotto a causa dell’emergenza – spiega Luigi Bassani, presidente di Agribi -. Tuttavia abbiamo voluto istituire questa misura per dare un sostegno alle aziende agricole che devono sostenere i costi per i test Covid. Sia per il test rapido, sia per il test molecolare daremo un contributo di 15 euro per ogni tampone. È sufficiente che le aziende agricole in regola con i contributi e con le normative in materia di sicurezza scarichino il modulo dal sito di Agribi Verona (https://agribi.verona.it/moduli-per-le-aziende) e lo inviino alla nostra sede anche per mail. L’iniziativa rientra tra quelle adottate dallo scorso anno per l’emergenza Covid, tra cui quella effettuata in collaborazione con lo Spisal, per l’organizzazione e l’esecuzione dei test sierologici rapidi, tramite pungidito, a tutti i lavoratori agricoli che provenivano dall’estero”.

Lo scorso anno, in vista della vendemmia e delle altre raccolte stagionali, il dipartimento di prevenzione dell’UIss fornì i kit all’ente bilaterale, che effettuò i test attraverso i medici competenti convenzionati con Agribi, mettendo a disposizione anche la sede di via Carmelitani Scalzi a Verona. I test iniziarono alla fine di agosto e riguardarono oltre 1.200 lavoratori. “Quest’anno abbiamo invece convenuto con l’Ulss di dare un supporto diretto alle aziende – chiarisce Bassani - sia per i test, sia per le future vaccinazioni riguardanti le diverse categorie di lavoratori”.