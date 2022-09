Tetra Pak riduce le emissioni di gas serra del -36%

Tetra Pak ha pubblicato il suo Report di Sostenibilità annuale, evidenziando i risultati raggiunti e i progressi fatti durante il 2021 e dettagliando le azioni messe in atto per realizzare sistemi alimentari resilienti e sostenibili, tra cui:

• riduzione delle emissioni di gas serra del 36%, 80% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili grazie al raddop p io della capacità di energia solare a 5,55MW;

• 17,6 miliardi di confezioni plant-based e 10,8 miliardi di tappi plant-based venduti, corrispondenti a 96.000 tonnellate di CO 2 non emesse rispetto a polimeri da fonti fossili;

• 40 milioni di euro investiti per migliorare la raccolta e il riciclo di 50 miliardi di cartoni per bevande , contribuendo così all’economia circolare;

• completata con successo la market validation di una barriera di polimeri per sostituire lo strato di alluminio nei cartoni asettici. Sono iniziati i test su una nuova barriera a base di fibre - una novità assoluta per le confezioni alimentari in cartone distribuite a temperatura ambiente.

• Tetra Pak si è impegnata a dimezzare lo spreco di cibo, il consumo idrico e la carbon footprint delle sue linee di trasformazione entro il 2030.

In Italia, grazie all'impegno di Comieco, con cui Tetra Pak collabora per la promozione della raccolta e del riciclo dei cartoni per bevande, nel 2021 è stato riciclato circa il 36% di questa tipologia di confezioni e attraverso la collaborazione con Lucart, oltre 7,6 miliardi di cartoni per bevande sono stati recuperati nel periodo 2013-2021.

“La sostenibilità non è in agenda, è l’agenda stessa. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti massimizzando il nostro impatto positivo sulla natura e sulla società, continuando a considerare la sostenibilità un business driver e un criterio decisionale strategico - sottolinea Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak Italia. La nostra ambizione è di guidare la trasformazione sostenibile del nostro settore e le nostre iniziative al riguardo sono continuate durante gli ultimi 12 mesi, durante i quali abbiamo lavorato con i nostri clienti e partners per supportare anche i loro sforzi.

È possibile visionare il Report di Sostenibilità 2022 Tetra Pak a questo lin k .

SU TETRA PAK

Tetra Pak è l’azienda leader mondiale nelle soluzioni per il trattamento e il confezionamento degli alimenti. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e fornitori, offriamo prodotti sicuri, innovativi e a basso impatto ambientale, che ogni giorno soddisfano le esigenze di centinaia di milioni di persone in più di 160 paesi. Con oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo, crediamo nella leadership industriale responsabile e in un approccio aziendale sostenibile. Il nostro motto, “PROTEGGE LA BONTÀ™", rispecchia il nostro impegno per rendere gli alimenti sicuri e disponibili, ovunque.