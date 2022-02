The European House-Ambrosetti, il 23/02 presentazione survey “Gli italiani e l’acqua”

Ancora più attuali i dati dell'Osservatorio Valore Acqua per l'Italia in un momento di grave siccità di fronte al paradosso che vede gli italiani sottostimare il consumo idrico per abitante che risulta essere il secondo più alto in Europa. Un esempio: il consumo medio giornaliero di acqua per abitante a Milano è di circa 300 litri al giorno, mentre a Berlino scende a 114 litri per abitante - meno della metà.

Mercoledì 23 febbraio ore 11.30 con la conferenza stampa "Gli italiani e l'acqua" verranno presentati i dati della survey realizzata da The European House-Ambrosetti per la Community Valore Acqua per l'Italia* riassunti negli 8 paradossi sulla percezione del valore dell'acqua e le abitudini di consumo degli italiani.

Prima della conferenza stampa H. 10.30 è possibile prenotarsi per una visita guidata alla "Centrale dell'Acqua" milanese (CAMi) il primo museo industriale italiano dedicato all’acqua pubblica.

*Istituita da The European House – Ambrosetti nel 2019 sulla gestione della risorsa acqua come driver di competitività e sviluppo industriale sostenibile, con l’obiettivo di avanzare proposte al Governo e al sistema-Paese, la Community rappresenta quasi 10 miliardi di Euro di fatturato (circa un terzo del ciclo idrico esteso), oltre 14.000 lavoratori, più di 164.000 km di rete idrica servendo più della metà degli abitanti italiani.