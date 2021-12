The World in Florence, primo festival dedicato al viaggio consapevole, lancia un nuovo modo di esplorare luoghi e comunità grazie alla tecnologia NFC: città d’arte, strutture ricettive e borghi aderiscono alla rete dei Luoghi Parlanti™

Non chiamiamoli più turisti, ma costruttori di relazioni sociali per divenire residenti temporanei dei luoghi: The World in Florence, primo festival dedicato al turismoconsapevole, che si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze, traccia una linea sul turismo di domani. Il futuro è il viaggio di dialogo e relazione: è quanto è emerso da decine di speech a cura di esperti del settore, accademici, rappresentanti delle istituzioni di mezzo mondo riuniti, in presenza e online, da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue e Centro Studi e Incontri Internazionali.

“Con la pandemia – afferma Mounir Bouchenaki, archeologo di fama internazionale, già Consigliere Speciale del Direttore Generale dell’UNESCO, da poco nominato Presidente onorario della Fondazione Romualdo Del Bianco - il turismo di prossimità è diventato la prima e talvolta l'unica scelta da perseguire. Ma questo costituisce anche un’opportunità: quella di attrarre visitatori interessati a conoscere i valori sociali e culturali delle comunità locali, in una logica che si sposa con le esigenze di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, che sono e saranno sempre più pressanti per la salvaguardia del Pianeta”.

"Abbiamo superato il punto di non ritorno – ribadisce Giovanni Ruggieri, presidente OTIE - Observatory on Tourism in the European Islands e professore in Economia del Turismo e Hospitality Management all’Università di Palermo, uno dei keynote speakers della manifestazione - le nostre abitudini e il nostro approccio al viaggio sono definitivamente cambiate. I viaggiatori cercano e cercheranno maggiore autenticità ed esperienze più genuine. Ciò vuol dire interagire con le comunità locali e il loro territorio apprezzandone la specificità”. Un passaggio che trasforma il turista consumatore in esploratore che cerca l'incontro reale, non artificioso, con altre persone trasformandosi in residente temporaneo del territorio. “Questo modello di turismo 'relazionale' – spiega Ruggieri - deve però essere accompagnato e supportato da un nuovo modello economico, basato sul recupero delle produzioni locali, sulla valorizzazione dei prodotti tipici e la loro promozione. Il turismo di relazione può creare opportunità di lavoro nuove con nuove piccole imprese, nel rispetto del territorio”.

"La pandemia - sottolinea Carlotta Del Bianco, Presidente del Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue– ci ha spinto a ripensare modi e obiettivi del viaggio: in questo contesto nasce l'idea dei Luoghi Parlanti™, uno strumento per ampliare la comprensione dei territori del mondo , attraverso il dialogo interculturale e l'incontro di identità diverse, per un modo di viaggiare nuovo, più consapevole e profondo, grazie all’interpretazione e presentazione delle destinazioni da parte dei locals,coloro che la vivono”. I Luoghi Parlanti™ sono dei pannelli interattivi integrati con tecnologia NFC che dialogano con il visitatore semplicemente avvicinando lo smartphone.

La rete dei Luoghi Parlanti conta già su diverse città d’arte in Italia, strutture alberghiere e interi Comuni che hanno aderito al progetto installando più di un pannello in posti significativi. Tra questi, i nove comuni dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, la Fondazione Francesco Saverio Nitti di Maratea, il Comune di Pratovecchio Stia e Palazzo Coppini di Firenze. "Abbiamo bisogno di visitatori sinceramente interessati a capire la nostra terra, persone che torneranno più volte e con pernottamenti ripetuti. Le nostre bellezze – dichiara Donatella Turchi, assessore al turismo del Comune di Dicomano, in rappresentanza dell'Unione dei Comuni del Mugello -vanno scoperte a piedi e in bicicletta, sono necessarie iniziative che recuperino la nostra storia e le nostre tradizioni per attrarre visitatori non solo per ragionieconomiche, ma anche e soprattutto per creare interazioni personali più profonde".

“Molte delle nostre strutture ricettive italiane hanno aderito al progetto – aggiunge Valerio Duchini, responsabile B&B hotels Italia – coinvolgendo cinque destinazioni diverse: Bolzano, Verona, Firenze, Roma, Napoli. Il viaggio di scoperta della destinazione inizia infatti dall'hotel, dove sono installati i pannelli fotografici con brevi didascalie e tag NFC da cui si possono anche ricavare contenuti virtuali di approfondimento. L'hotel diventa così fonte delle prime informazioni per il viaggiatore che a sua volta può contribuire con foto, impressioni e consigli personali, così da implementare il pannello di informazioni della città visitata, secondo un'interazione dinamica fra luoghi e persone".

Il futuro è nella relazione: “Il genere umano - fa notare Giacomo Lorandi, collaboratore presso il dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell'Università Cattolica di Milano - è sempre stato minacciato da catastrofi e pestilenze e ha acquisito consapevolezza dei pericoli agendo di conseguenza per preservarsi, con strategie di difesa sanitarie, logistiche e relazionali. Oggi come ieri, nessuno può salvarsi da solo ma solo attraverso la cooperazione sociale”.