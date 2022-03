Tirreno C.T. e Balnearia, a Carrara Fiere cala il sipario sulle due manifestazioni di settore

Grande successo per Tirreno C.T. e Balnearia, le due manifestazioni dedicate all’ospitalità appena terminate a Carrara Fiere. Nonostante le difficoltà dovute dalle linee guida anti contagio, si registra una buona affluenza e la domanda e l’offerta, per la prima volta in Italia dopo la pandemia, si sono incontrate di nuovo. Un segno positivo anche per quanto riguarda le presenze che, rispetto anche alle edizioni passate, in epoca pre covid, hanno tenuto il ritmo. «Una scommessa fin dall’inizio – commenta Paolo Caldana, fondatore di Tirreno Trade, società promotrice dell’evento –, tanto più con gli occhi di tutti puntati, perché siamo la prima fiera di riferimento a riaprire dopo la pandemia; eppure possiamo dire che il mondo dell’ospitalità ha vinto, grazie alla voglia di ripresa che non si arresta nonostante la crisi e che anzi, è in cerca di novità e di investimenti per migliorare uno dei settori trainanti della nostra economia: il turismo e l’accoglienza».

Balnearia. C’è stato grande entusiasmo tra gli operatori del settore della balneazione, eccellenza del turismo italiano. A ridosso della primavera gli imprenditori balneari iniziano a spolverare le attrezzature e Balnearia è stata fondamentale per chi ricerca per la stagione 2022 novità per rendere il soggiorno sempre più all’avanguardia in un settore così competitivo. Tecnologia e tradizione quindi si sposano in una fiera dedicata all’incontro tra domanda e offerta.

Tirreno CT e Balnearia, binomio di successo. Queste manifestazioni, pur con le difficoltà create dalla pandemia, hanno dato vita ad un evento di assoluta rilevanza nazionale, come è dimostrato dalla provenienza degli espositori, giunti nel complesso fieristico di Carrara da 63 province appartenenti a 16 regioni italiane. La parte del leone spetta ovviamente alla Toscana, che ha occupato un terzo della Fiera (il 33%); secondo posto per la Lombardia, con il 17% degli espositori; a seguire l’Emilia Romagna, con il 14%, il Veneto, con il 10,5%, la Liguria (5,5%) e il Piemonte (5,5%). Per quanto riguarda la provenienza divisa per province, al primo posto troviamo Lucca (8,5% del totale degli espositori), Milano (7,5%), Massa Carrara (7%), Pisa (5,5%), e poi Firenze, Modena e Treviso, ciascuna con il 3,5% del totale. Percentuali ovviamente minori, ma sempre importanti, per le altre aree del Paese: dal Meridione complessivamente arriva poco meno del 10% delle aziende espositrici.

Associazioni di Categoria e Stampa Specializzata. Cospicua la presenza in Fiera della stampa di settore e delle associazioni di categoria, che hanno arricchito sia Tirreno Ct che Balnearia con numerosi eventi dedicati alla formazione professionale e all’informazione, in tutti i variegati settori che compongono il panorama merceologico degli espositori e visitatori.

Si guarda al futuro: Tirreno Tecno Hospitality sarà il nuovo format firmato Tirreno Trade in programma a Genova. Si svolgerà dal 23 al 26 ottobre 2022 presso il complesso fieristico di Genova, al Porto Antico, la prima edizione di TTH - Tirreno Tecno Hospitality. La città di Genova, dopo i successi storici di Bibe e Technotel, torna quindi ad ospitare un evento dedicato all’ospitalità e al gusto, con uno sguardo verso il futuro di un settore che oggi più che mai ha bisogno di rilancio. Il motore di questa iniziativa è lo stesso di Tirreno Ct e Balnearia: sarà infatti la Tirreno Trade, organizzatrice dell’evento, a proporre nei padiglioni della fiera di Genova la migliore offerta per quanto riguarda le eccellenze del food&beverage, dell’enologia e dell’arredo contract per tutti i settori dell’ospitalità e della balneazione.

Tirreno C.T. e Balnearia sono organizzate da TirrenoTrade Srl con la collaborazione di enti regionali, provinciali e associazioni di categoria. Per informazioni sulla fiera e per poter partecipare come espositori o visitatori www.tirrenoct.it