Tonno, Comagri Senato. Rigillo (Mipaaf): Chiesto ieri da Patuanelli a commissione Ue aumento catture a 40mila tonnellate. Con noi Spagna, Francia e Malta

I due settori agricoltura e pesca sono molto differenti, in comune hanno solo l’appartenenza al settore primario e bisogna avvicinarsi ai due settori con approcci diversi.

L’articolo 17, un primo aspetto riguarda la ripartizione delle quote, poi la selettività degli attrezzi, infine il ruolo del mercato.”

Così Riccardo Rigillo, direttore generale direzione pesca e acquacoltura Mipaaf, nel corso dell’audizione in Comagri Senato in relazione al ddl n. 2300 (Interventi per il settore ittico).

“La quota, o meglio il contingente individuale, non è da considerarsi un quantitativo ma piuttosto una percentuale della quota nazionale. Qualcosa di simile al pacchetto azionario di una società. Dovremmo però capire come in origine sono state assegnate le quote da parte dell’Iccat e dell’Unione europea. L’Italia non è parte contraente dell’Iccat, parte contraente è invece l’Ue che ha competenza esclusiva per la pesca. I singoli Stati membri, Italia compresa, partecipano solo attraverso l’Ue. Alla fine degli anni 90 furono assegnate le quote alle singole parti contraenti sulla base delle catture storiche effettuate. Successivamente la quota europea fu ripartita tra i singoli Stati membri sempre sulla stessa base, fissando le quote attraverso il principio di stabilità relativa. I criteri di storicità e stabilità relativa sono i due pilastri della gestione pesca a livello europeo e mondiale. Ciascuno stato membro ha ricevuto all’epoca una quota in proporzione ai quantitativi storicamente pescati e certificati. Quindi le dichiarazioni fatte dai pescatori a suo tempo dimostravano la storicità delle loro catture, il loro diritto a partecipare alla l’esca del tonno rosso e contemporaneamente anche il diritto dell’Italia a ricevere una certa percentuale di quota.

Un grande cambiamento di assetto del sistema è avvenuto con la crisi della risorsa avvenuta tra la fine anni 2000 e inizio 2010. Al suo massimo la flotta italiana contava quasi 90 imbarcazioni, in quella fase l’Iccat e l’Ue imposero all’Italia una drastica riduzione della flotta. Una riduzione basata sui parametri di economicità dell’Iccat, le imbarcazioni che non raggiungevano questi parametri dovevano uscire dalla flotta. All’epoca il settore era visto senza prospettive e con molto pessimismo, per questo motivo all’epoca molti armatori e pescatori preferirono ricevere i premi della demolizione o vendere le loro quote, mentre i pochi che investirono sono quelli che oggi hanno la gran parte della quota nazionale. Il periodo successivo ha visto una ripresa della risorsa, i quantitativi di risorsa presenti oggi in mare sono particolarmente abbondanti, sia a fetta dei pescatori che dalle rilevazioni scientifiche dell’Iccat e dell’Ue. Questa abbondanza di risorsa a fronte di una concentrazione delle quote individuali ha creato delle richieste e delle pretese che sono comprensibili da un punto di vista culturale, anche perché in Italia il settore pesca è un settore più assistenziale che imprenditoriale, ma infondate sotto il punto di vista giuridico.

Una volta che l’Iccat ha assegnato il contingente all’Ue, quest’ultima divide in base ai criteri di storicità e stabilità relativa la quota tra gli Stati membri, che poi viene ulteriormente ripartita a livello nazionale con gli stessi criteri tra i diversi sistemi. Sistemi che sono la circuizione, il palangaro, la tonnara fissa. Viene poi fissata la quota indivisa per coprire vari eccessi di pesca, una piccola quota viene attribuita anche alla pesca sportiva e insieme a questo esercizio vengono determinati anche gli operatori autorizzati.

Il criterio di selettività. Un attrezzo selettivo, la selettività, è quella caratteristica che permette di selezionare le catture, evitando la cattura di specie protette e di esemplari sotto la taglia minima. Ora i sistemi utilizzati per la pesca del tonno rosso sono, partendo dal meno selettivo, il palangaro, la tonnara fissa e la circuizione. Il palangaro prende specie diverse e di varie misure ed è impossibile evitare catture indesiderate. Ad un livello maggiore di selettività abbiamo la tonnara fissa che permette la liberazione di individui sottotaglia. Il più selettivo è la circuizione, un sistema attivo dove l’imbarcazione può seguire il branco e facilitare la liberazione di catture indesiderate.

Il ruolo del mercato. Nei paesi con una pesca più avanzata del nostro il mercato è parte integrante del sistema. Spesso ascoltiamo la lamentela che la maggior parte del prodotto ittico che mangiamo è di provenienza straniera, mi stupirei del contrario però, perché la domanda è cresciuta in maniera esponenziale. Paradossalmente la filiera del tonno è una di quelle che fa un export di qualità ma viene stigmatizzata proprio perché vende prodotto all’estero. Il vero motore della pesca del tonno rosso è il mercato, in particolare quello giapponese. Il tonno rosso acquisisce valore proprio all’inizio degli anni 2000 per due cause tra loro legate, l’interesse del mercato giapponese e l’introduzione del metodo di gestione attraverso il totale ammissibile di cattura. La domanda giapponese permette alla filiera del vivo di spuntate prezzi interessanti perfino alla prima produzione, che è la parte più debole. La cattura è appannaggio delle flotte francesi e italiane, l’ingrasso è parte spagnola mente distribuzione e vendita al consumo è appannaggio dei giapponesi. Ovvio che il margine di guadagno è sbilanciato sulla parte finale della filiera. L’obiettivo della filiera integrata italiana cambierebbe questa situazione ma per far ciò si devono unire, in un’ottica di filiera tutte le tipologie di operatori del polo del vivo, più imprese che siano in grado di trasformare il prodotto di nicchia in maniera interessante per il consumatore, più il mondo della distribuzione. Questo è il grande obiettivo del mondo delle filiere della pesca per rilanciare la pesca sul mercato e che è uno degli aspetti del Pnc, il piano complementare al Pnrr.

L’andamento del tac (totale ammissibile cattura) negli anni 2000, prima della crisi, era arrivato a 32mila tonnellate circa. Dopo la crisi di ridotto drasticamente a 15mila tonnellate, ma negli ultimi anni si è arrivati a 36mila tonnellate.

Il comitato scientifico dell’Iccat non ha proposto un incremento per l’anno prossimo del tac, ma questo è qualcosa che andrà visto nella commissione generale e dove l’Ue dovrà fare la sua parte.

C’è stato ieri il consiglio europeo dei ministri e il ministro Patuanelli ha chiesto ufficialmente alla commissione di presentare all’Iccat istanza di aumento della quota a 40mila tonnellate nei prossimi due anni. La proposta italiana è stata sostenuta da Spagna, Francia e Malta. I giochi sono aperti, molto dipende dalla commissione europea ma i paesi si sono espressi in maniera univoca, a partire dall’Italia. Infatti l’aumento della quota potrebbe compensare il settore dei sacrifici e dare inoltre una giusta attenzione alla piccola pesca.