TOSCANA, IN PAGAMENTO ANTICIPO PAC PER 27 MLN

Seguono la misura relativa all’indennità per aree montane, con 4,2 milioni, la misura che prevede contributi per chi alleva razze in via di estinzione con 1,7 milioni di euro, e il resto dei pagamenti per l’annualità 2019 sono collegati alla misura per interventi tesi a favorire particolari pratiche agroambientali comne ad esempio la semina su sodo e la riduzione degli input chimici, per circa 1,5 milioni di euro.

