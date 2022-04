Toscana, Ismea. Frascarelli: Produttività e sostenibilità non sono in contrapposizione, transizione ecologica e digitale una necessità. Agricoltura punti su innovazione

“Le imprese hanno bisogno di investire, in particolare in questo periodo per raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica e digitale. Non ci deve essere alcun dilemma tra produttività e sostenibilità perché sono entrambe importanti e non possiamo metterle in contrapposizione. C’è una situazione congiunturale tra guerra e mercati che potrebbe durare anche poco, ma è vero che si deve produrre di più e che i mercati devono funzionare meglio, pensiamo alla zootecnia dove il mercato non remunera i costi di produzione, però c’è anche la transizione ecologica e digitale da tener conto. Sono entrambi aspetti necessari e fondamentali, se non contrastiamo i cambiamenti climatici tra settant’anni in Italia non coltiveremo più nulla. La transizione ecologica e digitale è una necessità e chi investirà in questi due elementi avrà successo nei prossimi anni.”

Così il Presidente Ismea Angelo Frascarelli, nel corso dell’incontro “Le opportunità di Ismea per il sostegno alle imprese agricole toscane”

“Dobbiamo pensare a migliorare gli approvvigionamenti ma in Europa non siamo messi male. L’Europa è esportatrice netta di prodotti alimentari, produciamo ad esempio il 136% di grano. Quello che ci manca è un 15% di mais, un 12% di grano duro e soprattutto tante proteine vegetali. Ma per il resto siamo eccedentari di latte, di carne e di tutto. L’Europa era deficitaria negli anni 60 ma oggi siamo eccedentari, grazie anche ad una serie di politiche fatte.

Non è poi vero che abbiamo smesso di produrre, nel 2015 producevamo 10,6 mln di tonnellate di latte ed oggi ne produciamo 13, un vero e proprio miracolo. Non è vero che stiamo vivendo una situazione così drammatica, i prezzi aumentano a causa della Russia e dell’Ucraina, paesi importanti a livello globale e che fanno crescere i prezzi a livello mondiale non potendo rifornire paesi come Egitto, Bangladesh, Algeria o Indonesia, i quali vanno allora in Francia, Usa o Argentina facendo lievitare i prezzi. Inoltre c’è la ritenzione dei mercati.

Qualcuno ha detto importiamo mais dal resto del mondo anche se non rispetta i nostri standard qualitativi ma non sembra una grande soluzione abbassare il livello di qualità. Dobbiamo produrre di più ma soprattutto dobbiamo mantenere alta l’asticella della qualità. Questo è quello che dice la Farm to fork, ovvero di ridurre agrofarmaci, fertilizzanti, antibiotici e produrre più biologico.

Questa transizione ecologica e digitale non è una moda di Bruxelles ma viene dai cittadini e dai consumatori. Il consumatore cerca praticità e comodità, insieme al risparmio ma soprattutto salute e ambiente. Quindi gli imprenditori devono investire su questi elementi e lo conferma anche lo studio Nielsen. C’è una polarizzazione, crescono cioè i prodotti a basso prezzo e crescono quelli ad alto prezzo. L’Italia si deve collocare inevitabilmente nella fascia alta. Lo studio Nielsen evidenzia poi come la sostenibilità sia un elemento centrale nelle decisioni d’acquisto. Infine c’è il ruolo determinate della trasformazione digitale.

L’agricoltura del futuro deve essere smart e sostenibile, basata sull’innovazione. Fatta tramite il digitale, la robotica, la nuova genetica e la blockchain. L’agricoltore deve abituarsi ad essere poi resiliente e gestire i rischi. C’è bisogno di investire dunque, c’è la Pac, il Psr, tanti interventi nazionali, il Pnrr e gli strumenti Ismea.”