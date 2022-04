Regione Toscana, Ismea. Saccardi: aziende agricole in difficoltà, dobbiamo far conoscere le opportunità che Ismea mette a disposizione

"Siamo in un momento di difficoltà per le aziende agricole, ancora più rispetto al periodo della pandemia, per le conseguenze dirette e indirette del conflitto. Oggi i costi delle materie prime, dell'energie e del reperimento delle attrezzature, mette il mondo agroalimentare in difficoltà per portare in fondo anche iniziative co-finanziate dalla regione. Spesso i bandi hanno spesso scarso successo, proprio perché la parte spettante alle aziende è difficile da reperire. Siamo pieni di richieste di proroga dei progetti, perché nessuno riesce a fare preventivi di media durata. Ismea è un soggetto che sotto il profilo dell'aiuto e del sostegno può dare diverse opportunità da mettere a disposizione. Vanno fatte conoscere al mondo agricolo, per questo nasce l'idea di mettere in piedi un incontro poi da pubblicizzare alla aziende. L'istituto sarà poi molto utile sul fronte del latte, dove come Regione Toscana abbiamo coinvolto anche il Prefetto per attivare la nuova normativa sulle pratiche sleali contro chi non paga il prezzo giusto alla stalla. Abbiamo chiesto alla Comagri formalmente che questo prezzo venga aggiornato e definito così da far partire alcune azioni".

Così l’Assessora all’agro-alimentare e Vicepresidente Regione Toscana Stefania Saccardi, nel corso dell’incontro “Le opportunità di Ismea per il sostegno alle imprese agricole toscane”.