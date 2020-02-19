TRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA IN ETICHETTA, BELLANOVA: DETERMINATI A CONTINUARE LA BATTAGLIA, L’ETICHETTATURA E’ UN DOVERE DELL’UE. VIDEOINTERVISTA

Con la politica degli sconti e della non trasparenza si toglie valore e questo non può essere”.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
Con la politica degli sconti e della non trasparenza si toglie valore e questo non può essere”.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
MD sceglie la televisione nazionale per la comunicazione 2020. Dopo la fortunata campagna radio 2019 “Vengo Anch’io…”, MD approda in TV nel mese di febbraio con uno spot di grande originalità e una pianificazione d’impatto che andrà ad affiancare le campagne radiofoniche sulle principali reti nazionali, l’outdoor e le pagine […]
MD S.p.A. conferma le previsioni di crescita per il 2019: + 10% rispetto all’anno precedente, portando così a 2,75 miliardi di euro le vendite nette del gruppo, andamento che dovrebbe essere confermato anche per il 2020, anno in cui MD ha previsto un investimento di circa 250 milioni di euro […]
L’esordio in Tv non è l’unica novità della comunicazione MD per il 2020. Parte anche un nuovo originale progetto di comunicazione digitale dal titolo “CASA MD”. In un luogo familiare e accogliente come può essere una vera e propria cucina di casa, Antonella Clerici e il suo chef di fiducia […]
«Siamo stanchi dei proclami e delle solite affermazioni generaliste sull’ambiente. È stato oltrepassato ogni limite. All’agricoltura e zootecnia sono attribuite colpe spropositate». Duro il commento di Confagricoltura Emilia Romagna a seguito della denuncia avanzata da Legambiente alla Commissione Europea sui “volumi crescenti e ingestibili di liquami zootecnici che inquinano suolo, […]
“Un’iniziativa importante perché diamo la possibilità ai giovani, agli uomini e alle donne di poterci raccontare le difficoltà ma anche la positività dei loro investimenti nel settore agricolo. Molti parlano per conto delle persone, noi oggi con questa iniziativa vogliamo far parlare le persone perché il settore agricolo non è […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
SPANDIMENTO LIQUAMI, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: BASTA AFFERMAZIONI LEGAMBIENTE GENERALISTE
CRISI COMPARTO OVICAPRINO: COPAGRI SARDEGNA SOLLECITA LA MINISTRA BELLANOVA
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: EPA HA DATO VERDETTO SU NON PERICOLOSITÀ GLIFOSATE
MAGORNO (IV): “GRAZIE A MINISTRA BELLANOVA RISPOSTE PER LA PROVINCIA DI CROTONE”
CIMICE ASIATICA, REGIONE VENETO: APERTI BANDI PER INDENNIZZARE PRODUTTORI, MENTRE DAL GOVERNO ANCORA NESSUN DECRETO PER SPECIE ANTAGONISTE
COPAGRI VENETO: BIODIVERSITÀ, SOSTENIAMO ISCRIZIONE ALTI PASCOLI LESSINIA IN REGISTRO PAESAGGI RURALI STORICI
PROSECCO ZAIA: STOP A NUOVE PIANTUMAZIONI, I CONSORZI DEVONO PROGRAMMARE A TUTELA DI REDDITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ VIGNETI
VITICOLTURA ASSESSORE VENETO, TRA 10 ANNI L’USO DI PRODOTTI CHIMICI DOVRÀ ESSERE DIMEZZATO
TAGLIO PARLAMENTARI, DE BONIS: PER RISPARMIARE UN CAFFÈ ALL’ANNO, BASILICATA SAREBBE PENALIZZATA
VIGNETO VENETO STASERA A GODEGA DI S.URBANO PRESIDENTE E ASSESSORE REGIONALE SULLE PROSPETTIVE DELLE DOC
BLOCKCHAIN PRODOTTI AGROALIMENTARE, SPERIMENTAZIONE AL TRAGUARDO: IN LOMBARDIA NUOVI SERVIZI E MAGGIORI TUTELE
DAZI, CONSORZIO PECORINO ROMANO, PALITTA: RISULTATO PREMIA NOSTRO IMPEGNO COSTANTE E AZIONE CONDIVISA CON ALTRI CONSORZI
ALLEVAMENTI AVICOLI, 1 MILIONE DI EURO PER RENDERE PIÙ SICURE E INNOVATIVE LE AZIENDE LOMBARDE
ORTI DI LOMBARDIA, ROLFI: BANDO APERTO FINO A 1° MARZO, 150 MILA EURO A DISPOSIZIONE
LATTE, GRANDI INCOGNITE SUL PREZZO DI MERCATO CLAL: PREMESSE POSITIVE, MA TUTTO DIPENDE DALLA CINA
SPORT A SCUOLA, CAMBIAGHI: AUTONOMIA FONDAMENTALE PER SODDISFARE FAME DI ATTIVITA’ MOTORIA SEMPRE MAGGIORE
CORMORANI, ROLFI: SOLO 114 ABBATTIMENTI SU 993 CONSENTITI, APPELLO A PROVINCE PER INTERVENTI PIU’ MASSICCI
RIAPERTURA PARCO DELLA GRANCIA – SERPILLO, UCI: LEVA FONDAMENTALE PER IL RILANCIO DELLE RISORSE TERRITORIALI
DISTRETTI AGROALIMENTARI QUALITÀ, CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: OCCASIONE COLTA A METÀ
CIMICE: APERTI IN VENETO I BANDI PER RISARCIMENTO DANNI – ASSESSORE REGIONALE. “OLTRE 3 MLN DI EURO PER I FRUTTICOLTORI”
CAI AGROMECCANICI, NASCE AD ASTI IL COORDINAMENTO PROVINCIALE AGRICOLTORI
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: CONGRATULAZIONI BUON LAVORO A NUOVA GIUNTA REGIONALE
COPAGRI EMILIA-ROMAGNA: BUON LAVORO A STEFANO BONACCINI E ALLA NUOVA GIUNTA REGIONALE
ANBI, IN TOSCANA, INAUGURATO IMPIANTO IRRIGUO “EUROPEO”. VINCENZI: L’ITALIA SI ADEGUI AGLI STANDARD COMUNITARI PER L’UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
TOMATO BROWN SUGAR VIRUS, FOTI E MARANO (M5S): REGIONE COSTITUISCA COMITATO CRISI CON SERVIZI FITOSANITARI PER CONTRASTARE VIRUS DEL POMODORO
CAPORALATO SUI CAMPI: ASSESSORE VENETO ALL’AGRICOLTURA, “SCHIAVITÙ DELINQUENZIALE DA PREVENIRE CON L’AIUTO DI TUTTA LA FILIERA – IN REGIONE VENETO LE ANTENNE SONO ALTE”
ACQUACOLTURA, E.ROMAGNA, BANDO DA 4.3 MLN PER INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
RISO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: REGALO UE A CAMBOGIA COSTERÀ CARO A ITALIA
AGRICOLTURA, ABATE(M5S): NOSTRO COMPITO TUTELARE MADE IN ITALY ANCHE DA CATTIVA INFORMAZIONE
COPAGRI LAZIO: PSR 2014-20, DAL CONSORZIO PRODOTTI TIPICI “ALIMENTI ELEMENTARI” NUOVO PROGETTO FILIERA ORGANIZZATA
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
FALSO PROSECCO A LONDRA: RIMOSSE LE MACCHINE DI DISTRIBUZIONE MIPAAF, BELLANOVA: NO AI FURTI DI IDENTITA’
PINOT GRIGIO, UIV E ALLEANZA COOPERATIVE: RAGGIUNTO DATO COMPLESSIVO SU SITUAZIONE NAZIONALE VARIETÀ. TRIVENETO DOMINA
SPANDIMENTO LIQUAMI, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: BASTA AFFERMAZIONI LEGAMBIENTE GENERALISTE
AGRICOLTURA, MAGORNO (IV): “INGIUSTO ATTACCO M5S A BELLANOVA”
LEGA, ‘BENE VOTO AULA A NOSTRA RISOLUZIONE, GOVERNO DIFENDA AGRICOLTORI’
COPAGRI: BIRRA AGRICOLA, IL FORTE SVILUPPO DELLA FILIERA RICHIEDE UNA MAGGIORE DISPONIBILITÀ DI LUPPOLO ITALIANO
CAPORALATO, BELLANOVA: RAFFORZARE LEGGE, DOMANI PRESENTEREMO CON LAMORGESE E CATALFO PIANO TRIENNALE. TRE ASSET
CRISI COMPARTO OVICAPRINO: COPAGRI SARDEGNA SOLLECITA LA MINISTRA BELLANOVA
CONFEURO: PAC, TROPPE INCERTEZZE SULLE RISORSE. A DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO SEGUANO I FATTI
BTA ISMEA, GALLINELLA: OTTIMA INIZIATIVA, ORA COLLABORAZIONE TRA ENTE E REGIONI
M5S: ALL’AGRICOLTURA ITALIANA SERVE MINISTRO, NON OPINIONISTA POLITICO
BTA ISMEA, TERRE AI GIOVANI. DAL 2015 +15% AZIENDE UNDER 35. GIOVANI AGRICOLTORI DRIVER DEL CAMBIAMENTO IN CAMPAGNA
BTA ISMEA, GADDA, IV: TERRA AI GIOVANI E NUOVE RISORSE DA INVESTIRE NEL SETTORE
BTA ISMEA, MARTINA, PD: SONO ORGOGLIOSO DEL LAVORO FATTO NEGLI ANNI PASSATI
BTA ISMEA, SEVERINO: METTE INSIEME CUORE E RAGIONE, TRADIZIONE AGRICOLA NEL MONDO GRAZIE A QUALITÀ E DISTINITIVITA. VIDEO
BTA ISMEA, BORGOMEO, CON IL SUD: UNA PICCOLA SPINTA DETERMINA CRESCITA DEL PAESE. VIDEO
TRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA IN ETICHETTA, BELLANOVA: DETERMINATI A CONTINUARE LA BATTAGLIA, L’ETICHETTATURA E’ UN DOVERE DELL’UE. VIDEOINTERVISTA
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: EPA HA DATO VERDETTO SU NON PERICOLOSITÀ GLIFOSATE
AGRINSIEME, BENE ODG, RIVEDERE NORME MATERIA ACCISE SU DEPOSITI AGRICOLI
MADE IN ITALY, BELLANOVA: SUPERARE CRISI BREXIT, CORONA VIRUS E DAZI. DA EMBARGO RUSSIA 1,5 MLD DI DANNI. VIDEOINTERVISTA
BTA ISMEA, BORRIELLO: GRANDE OPPORTUNITÀ, 10MILA HA A DISPOSIZIONE DEI GIOVANI. VIDEOINTERVISTA
BTA, BELLANOVA: INIZIATIVA ISMEA IMPORTANTE PER GIOVANI AGRICOLTORI MA ANCHE PER CLIMA. L’APPELLO ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI: METTERE A DISPOZiONE LE TERRE INCOLTE. VIDEOINTERVISTA
MAGORNO (IV): “GRAZIE A MINISTRA BELLANOVA RISPOSTE PER LA PROVINCIA DI CROTONE”
CIMICE ASIATICA, REGIONE VENETO: APERTI BANDI PER INDENNIZZARE PRODUTTORI, MENTRE DAL GOVERNO ANCORA NESSUN DECRETO PER SPECIE ANTAGONISTE
QUOTE LATTE, LEGA: STATO VA A INCASSO NONOSTANTE TUTTO. IGNOBILE
CONSORZI BONIFICA, COMAGRI SENATO. TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL E UGL AGROALIMENTARE
COPAGRI VENETO: BIODIVERSITÀ, SOSTENIAMO ISCRIZIONE ALTI PASCOLI LESSINIA IN REGISTRO PAESAGGI RURALI STORICI
CONFEURO: CONTRAFFAZIONE,MAGGIORI RISORSE E INNOVAZIONE PER DIFENDERE IL MADE IN ITALY
AQUAFARM 2020. LO SPALLANZANI PRESENTA L’USO DELLE MICROALGHE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
PROSECCO ZAIA: STOP A NUOVE PIANTUMAZIONI, I CONSORZI DEVONO PROGRAMMARE A TUTELA DI REDDITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ VIGNETI
VITICOLTURA ASSESSORE VENETO, TRA 10 ANNI L’USO DI PRODOTTI CHIMICI DOVRÀ ESSERE DIMEZZATO
AGCI, SI APRONO LE DANZE PER LA PRESIDENZA. SCHIAVONE PRONTO A CANDIDARSI MA CHIORAZZO – (IANNI) IN PISTA
DISTRETTI DEL CIBO: AL VIA IL PRIMO BANDO NAZIONALE MIPAAF, BELLANOVA: SOSTENIAMO PROGETTAZIONE TERRITORIALE. A DISPOSIZIONE OLTRE MLN
TAGLIO PARLAMENTARI, DE BONIS: PER RISPARMIARE UN CAFFÈ ALL’ANNO, BASILICATA SAREBBE PENALIZZATA
AGRICOLTURA, GALLINELLA (M5S): SU EMISSIONI ALLEVAMENTI PERFORMANCE ITALIA TRA LE MIGLIORI D’EUROPA
AGEA, UE AVVIA INDAGINE SU CONTROLLI IN SICILIA PER VERIFICARE SE CONFORMI ALLE NORME. LA LETTERA
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.
This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.
Cookie & Privacy Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.