Agricoltura

TRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA IN ETICHETTA, BELLANOVA: DETERMINATI A CONTINUARE LA BATTAGLIA, L’ETICHETTATURA E’ UN DOVERE DELL’UE. VIDEOINTERVISTA

Posted by × Pubblicato il 19/02/2020 at 11:47
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“Siamo determinati a continuare la battaglia sull’etichetta obbligatoria in Europa. Ho chiesto ai ministri di fare insieme una lettera alla Commissione europea. Siamo disposti ad andare avanti fino in fondo perché l’etichettatura obbligatoria è un dovere dell’Unione Europea”.

Così il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, oggi a margine dell’evento Ismea “Seminiamo il futuro” in corso a Roma . “L’etichettatura - ha continuato Bellanova - é sinonimo trasparenza. Abbiamo il dovere di rendere chiaro al consumatore che cosa sta acquistando. Inoltre questo è un modo per dare anche valore alle merci. Con la politica degli sconti e della non trasparenza si toglie valore. Nel momento in cui diciamo ai giovani di entrare in questo settore, dobbiamo creare le condizioni per la competizione leale e l’etichettatura obbligatoria fa parte di queste condizioni”.

“Siamo assolutamente determinati a continuare con l’etichetta obbligatoria, e non solo quelle che avevamo e che noi notificheremo. Ho chiesto agli altri ministri, a partire dal ministro Patuanelli, di fare insieme una lettera alla commissione europea. Siamo disposti ad andare fino in fondo ed a continuare la battaglia, perché l’etichettatura obbligatoria è un dovere dell’Unione europea. L’etichettatura obbligatoria è trasparenza, e noi abbiamo il dovere di rendere chiaro al consumatore che cosa sta acquistando.

Con la politica degli sconti e della non trasparenza si toglie valore e questo non può essere”.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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