Tradizione ecologica, De Carlo: Agricoltura italiana va difesa con la politica e la conoscenza

L’Istituto Stato e Partecipazione ha presentato il nuovo saggio “Tradizione Ecologica”, curato da Sandro Righini e Gian Piero Joime ed edito da Eclettica Edizioni. Per l’occasione il senatore De Carlo ha curato la prefazione ed ha introdotto il connubio tra la storicità dell’agricoltura italiana e la necessità di innovazione. “Ci sono due aspetti legati alla salvaguardia del prodotto italiano. Il primo è politico: serve un governo e un parlamento che li difendano. L’altro aspetto è tecnico: per difenderli le eccellenze italiane vanno conosciute, va approfondito la radice di questi prodotti, cosa c’è dietro, la tradizione e il sacrificio – spiega il senatore De Carlo -. Nel libro ci sono alcune sorprese: si scopre che l’agricoltura non è un hobby, ma un’attività imprenditoriale seria, che vale 50 miliardi di export. Si tratta di uno dei pochi valori schizzato in alto negli ultimi cinque anni, ma il prossimo obiettivo futuro sono i 70 miliardi. Questo volume spiega che conoscere vuol dire difendere. Da chi? Se il valore dei prodotti copiati supera i 100 miliardi, significa che siamo sotto attacco da tutti. Da un lato quindi c’è il danno economico, ma dall’altro significa che siamo universalmente riconosciuti come produttori di qualità e origine. Dunque è evidente che tutti vogliono erodere le fette di mercato italiano. Per questo dobbiamo costruire competenze, ma anche la consapevolezza che siamo una nazione che non deve invidiare niente a nessuno. C’è poi un ultimo problema: l’agricoltore, nella catena di filiera, è quello più penalizzato: per questo credo che sia auspicabile un prezzo minimo di vendita”.

“La tradizione ecologica non è in antitesi con l’innovazione, ma non ci può essere una transizione senza la nostra cultura – ha spiegato l’autore Gian Piero Joime -. La transizione, così come intesa dal PNRR, è slegata dai nostri principi, non si tratterebbe di un rafforzamento, ma di una colonizzazione. Invece siamo leader nelle specificità e nelle unicità e possiamo ben dire al mondo come si può fare agricoltura. Abbiamo una identità tradizionale che non va in contraddizione, ma le innovazioni tecnologiche hanno senso solo se rafforzano le nostre forze primarie. Conta difendere strenuamente, in senso ecologico, le nostre diversità dalle norme e dalle aggressioni delle grandi corporation e rafforzarle con innovazione di processo e di prodotto, attraverso la nostra forza territoriale”. In particolare, secondo Sandro Righini, va compresa l’importanza di un settore come quello primario: “Il nostro sistema agricolo ha subito un piccolo contraccolpo dovuto alla pandemia. Questo settore è strategico, insieme alle energie e alle telecomunicazioni. Un sistema deve essere in grado di rispondere a questi shock, pena la condanna alla subordinazione dall’esterno”.