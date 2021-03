Transizione ecologica, le linee programmatiche di Cingolani a Camera e Senato. Tre grandi focus: tutela dell’ambiente, transizione ecologica e interdipendenza sfida climatica/energetica

“Il concetto di transizione ecologica non è univocamente definito tra gli Stati. Nonostante gli obiettivi di sostenibilità ambientale siano chiari a livello globale la strada da percorrere non è uguale per tutti. L’Italia ha la grande responsabilità di trovare la via giusta di un percorso che non è predefinito e per di più in un momento di forte criticità. Ci troviamo in una fase complessa in cui sembra difficile conciliare le istanze sociali e ambientali che sono spesso molto diverse.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK