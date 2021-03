Transizione ecologica, Lega: parole Cingolani siano stimolo ma no responsabilità agricoltura

"La nostra agricoltura e, nello specifico, gli allevamenti italiani sono una eccellenza del nostro Paese, ammirati e studiati nella loro organizzazione produttiva in tutto il mondo. Durante la pandemia, hanno pagato dazio come e più di altri comparti, dimostrando tenacia nel mantenersi centrali sui mercati e nei flussi produttivi. Le parole del ministro Cingolani siano stimolo e utile contributo nel dibattito sul contenimento delle emissioni e sulla necessità di individuare adeguati accorgimenti in grado di armonizzare sostenibilità ed ecosistemi e così vanno contestualizzate. Non è un mistero, infatti, che la produzione di carne bovina in Italia fa registrare valori di emissioni di Co2 assolutamente inferiori rispetto alla stessa produzione effettuata in America o nel continente asiatico e in linea con i parametri da rispettare. Non lo dice la Lega, lo dicono numeri indipendenti e unanimemente riconosciuti. Pensare di addossare colpe o individuare responsabilità, appare francamente incomprensibile e distante da quel percorso unitario, da noi auspicato, che preveda risorse certe e definite in grado di sostenere l'agricoltura nella applicazione del nuovo Piano Nazionale di Riprese e Resilienza",

