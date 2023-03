Transizione proteica, Lasagna (Confagricoltura): sfruttare tecnologia per aumentare la produzione, abbattendo i costi

Abbiamo fatto presente, rispetto alla filiera, la necessità di fare squadra per chiedere se l'agricoltura sia pronta a raccogliere la sfida della transizione proteica di cui abbiamo parlato. Cercando di essere breve come sono stati i relatori che mi hanno preceduto, vi lascio due dati che ricordano un po quello che diceva il direttore Marconi. Nel 2000 l'Italia era autosufficiente per la produzione di mais al 97% e per la produzione di soia al 56%. Oggi siamo al 47% di produzione di mais e al 33% come produzione di soia, ed il sistema proteico europeo è autosufficiente per un 20%, importando più di 10 milioni di tonnellate da Paesi extra UE".

Così Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura, in occasione della pubblicazione della Fondazione Istituto Danone – intitolata “Transizione proteica. Varietà nelle scelte alimentari per la salute dell’uomo e del pianeta”.

"Da qui dobbiamo partire, dal punto di vista di Confagricoltura e dei produttori, per cercare di aumentare quella che è la produzione di proteici anche per rispettare quella clausola di reciprocità che tanto raccontiamo in questi consessi, ma che poco viene applicata nei confronti di una trasparenza rispetto al consumatore. Non ho la sicurezza che i prodotti proteici o le materie prime proteiche prodotti in Italia possono seguire lo stesso standard produttivo di quelli prodotti ad esempio in Sud America in Brasile. Da qui dobbiamo prendere forza e soprattutto avere il coraggio delle scelte. E' quindi necessario utilizzare tutte quelle tecnologie che oggi permetterebbero un aumento di produzione, un abbassamento dei costi, una maggior sostenibilità per un minor uso semplicemente della chimica.. Le decisioni devono essere di una politica che deve avere il coraggio di non essere fumosa, ma di disegnare un vero e proprio piano proteico per l'Europa e soprattutto per l'Italia. Noi saremmo pronti, se ci lasciassero lavorare con quelle tecnologie che ci sono, dandoci la possibilità di poterle applicare a pieno campo".