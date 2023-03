Transizione proteica, Nevi (Forza Italia): spingere sull’uso di proteine vegetali per alimentazione umana e zootecnica. VIDEOINTERVISTA

"Noi stiamo spingendo da sempre - con la guerra in Ucraina è poi aumentata la sensibilità - sull'utilizzo delle proteine vegetali sia nell'alimentazione umana che nell'alimentazione zootecnica. Sappiamo bene che la guerra in Ucraina ha ridotto la possibilità di avere a disposizione le cosiddette commodities agricole, soprattutto soia e mais. Quindi noi dobbiamo anche su questo diventare un Paese meno dipendenze dall'estero e dobbiamo spingere da questo punto di vista sulla produzione, utilizzando anche le nuove biotecnologie agricole, con in più un'attenzione per la dieta mediterranea e l'apporto delle proteine vegetali anche per l'alimentazione umana. Sono valori che condividiamo su tutto il tema della sostenibilità ambientale".

Così ad AGRICOLAE l'Onorevole Raffale Nevi, capogruppo FI in Commissione Agricoltura – Camera dei

Deputati, in occasione della pubblicazione della Fondazione Istituto Danone – intitolata “Transizione proteica. Varietà nelle scelte alimentari per la salute dell’uomo e del pianeta”.