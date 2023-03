Transizione proteica, Prandini: cisgenetica e Tea non possono essere rimandate. Implementare zone irrigue. VIDEOINTERVISTA

"Riteniamo che le filiere proteiche siano di grandissima importanza, dobbiamo continuare in tema di ricerca, quindi il tema delle Tea e della cisgenetica non può più essere rinviato, anche per l'autorizzazione all'utilizzo. Possiamo innovare ancora di più con l'agricoltura di precisione, con l'utilizzo di droni e dei satelliti e della sensoristica in campo, implementando le zone irrigue e lo dico in un momento in cui la situazione della siccità nel paese è drammatica. Dobbiamo però ragionare in termini di prospettiva, non guardando solo al quotidiano, limitandoci ad analizzare le criticità attuali, senza pensare alle soluzioni ai problemi che le aziende stanno vivendo. Dobbiamo inoltre dare certezze sulla redditualità: alcune filiere sono state abbandonate perché il prezzo pagato alla azienda era troppo basso: i contratti di filiera ci possono aiutare per dare il giusto reddito ai nostri agricoltori".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione in occasione della pubblicazione della Fondazione Istituto Danone – intitolata “Transizione proteica. Varietà nelle scelte alimentari per la salute dell’uomo e del pianeta”.