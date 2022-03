Trasporti marittimi, Istat: la crisi indotta dalla pandemia gela il trasporto passeggeri ma non il traffico delle merci

Nel 2020 la quantità di merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani si è ridotta del 7,6% rispetto all’anno precedente, mentre il trasporto passeggeri è diminuito di oltre un terzo (-36,3%).

Nei primi nove mesi del 2021 le merci trasportate nei 137 principali porti commerciali sono aumentate del 3,1%, ma il livello è ancora inferiore a quello del 2019 (-4,8%).

Nel 2020, l’Italia resta al primo posto tra i Paesi europei per numero di passeggeri trasportati via mare; al secondo posto dopo l’Olanda per merci trasportate.

+7,1% Il numero di navi approdate nei principali porti italiani nel 2020 rispetto all’anno precedente In aumento il numero di navi vuote -93,9% I passeggeri imbarcati, sbarcati o in transito sulle navi da crociera 11,4% Lo scambio di merci con la Russia, secondo Paese per relazioni internazionali via mare nel 2020 Al primo posto la Turchia con il 13,4%

Genova, Livorno e Napoli i porti principali per merci e passeggeri

Nel 2020, i principali porti commerciali italiani, come definiti in base alle nomenclature statistiche internazionali, sono 137 e sono distribuiti lungo le coste di 14 regioni.

A livello di ripartizione territoriale se ne contano otto nel Nord-ovest (tutti in Liguria), 12 nel Nord-est, 28 nel Centro-Italia e 89 nel Mezzogiorno (il 65% del totale, dei quali 50 sono nelle due Isole maggiori e 39 nelle regioni del Sud).

Ai fini delle analisi e delle comparazione europee, i 137 porti italiani rilevati sono aggregati in 81 “porti statistici”, calcolati considerando come un’unica unità le infrastrutture portuali che gravitano su un porto principale o che hanno una forte prossimità e integrazione geografica, come nel caso degli arcipelaghi di isole minori. In base alla Direttiva europea n. 42 del 2009, 60 porti statistici sono riconosciuti come “main ports”, cioè porti in cui annualmente è movimentato più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200mila movimenti di passeggeri.

Nel 2020, la classificazione dei porti statistici italiani comprende 24 porti principali solo per le merci, (main ports for goods con più di un milione di tonnellate di merci, ma meno di 200mila passeggeri); 19 porti principali solo per i passeggeri (main ports for passengers con più di 200mila movimenti di passeggeri, ma meno di un milione di tonnellate di merci); 17 porti principali in termini di traffico sia di merci sia di passeggeri. i restanti 21 porti sono considerati minori.

I porti più rilevanti, che nel 2020 hanno movimentato più di 10 milioni di tonnellate di merci e oltre un milione di passeggeri, sono Genova, Livorno e Napoli. Tra questi il porto di Genova è anche quello con la maggiore superficie delle banchine, pari a oltre 1,7 milioni di metri quadrati.

Tra le regioni, la Sicilia è quella con la maggiore dotazione di accosti (178), distribuiti nell’isola su 19 porti principali.

Complessivamente nel 2020 nei porti statistici italiani sono stati effettuati 518.421 approdi di navi, con una stazza lorda media pari a circa 3.000.

Le regioni con il maggior traffico marittimo, in termini di navi approdate, sono la Sicilia e la Campania.

TRASPORTO MARITTIMO: I NUMERI CHIAVE. Anni 2019/ 2020, valori assoluti e variazioni percentuali

ANNO 2020 VARIAZIONE PERCENTUALE 2019 Ripartizione merce imbarcata e sbarcata - tonnellate (migliaia) numero navi arrivate stazza lorda media merce imbarcata e sbarcata - tonnellate (migliaia) numero navi arrivate stazza lorda media ITALIA 469.635 518.421 4.762 -7,6 7,4 -20,8 NORD-OVEST 69.442 8.200 39.061 -15,3 -17,5 -6,0 NORD-EST 115.738 9.299 54.624 -9,0 -24,3 1,0 CENTRO 59.841 59.494 37.806 -13,6 3,0 -27,9 SUD 93.300 203.412 24.810 4,9 -1,9 -8,0 ISOLE 124.468 236.710 7.439 -7,8 24,6 -20,4 Non allocato 6.847 1.306 8.113 20,1 -76,1 73,9

Fonte: Istat, Trasporto marittimo

Italia al secondo posto nell’Ue per il trasporto di merci via mare

Da diversi anni l’Italia si colloca al secondo posto in Europa, dopo i Paesi Bassi, per il trasporto di merci via mare. Nel 2020, la pandemia da Covid-19 e le restrizioni messe in atto dai vari Paesi hanno determinato una drastica diminuzione delle merci trasportate a livello mondiale. Rispetto al 2019, nell’insieme dei Paesi dell’Ue27 (dal 2020 senza Regno Unito) il calo è stato del 7,3%.

I Paesi Bassi, pur con una diminuzione pari a -8,2%, continuano a mantenere il primato per quantità di merce trasportata, (il 16,8% del totale dei Paesi Ue). A seguire l’Italia, che detiene una quota del 14,1% e, rispetto al 2019, ha segnato una diminuzione del 7,6%. Il nostro Paese precede la Spagna, che ha una quota del 13,7% e ha subito una variazione di -8,3% rispetto al 2019.

Gli altri Paesi rilevanti per il trasporto di merci via mare sono Germania, Francia e Belgio (circa l’8% del totale Ue per ciascun Paese).

Tra i primi 20 porti europei con la maggiore quantità di merce trasportata, sempre nel 2020, Trieste figura all’ottavo posto e Genova al tredicesimo.

Crollo del trasporto di passeggeri nell’anno della pandemia

Il 2020 è stato un anno drammatico soprattutto per il trasporto marittimo dei passeggeri, a causa delle limitazioni alla mobilità imposte ai cittadini. A livello europeo, rispetto al 2019 il trasporto di persone via mare si è praticamente dimezzato (-45%).

In Italia la diminuzione è stata inferiore alla media europea (-36,3%) e non ha compromesso il primo posto in Europa per quantità di passeggeri imbarcati e sbarcati (24% del totale Ue). Seguono la Grecia, (17,8%) e la Danimarca (13,4%). Gli altri Paesi con una quota di passeggeri trasportati pur rilevante ma inferiore sono Croazia (8,2% sul totale Ue), Germania (7,2%) e Spagna (6,2%).

A segnare il primato dell’Italia contribuiscono principalmente i porti della Sicilia. Il primo porto per traffico di passeggeri a livello europeo è Messina e il secondo Reggio di Calabria, che comprende anche Villa San Giovanni. A seguire vi sono due porti greci, ma al quinto posto si posiziona Napoli.

Aumenta il traffico di navi in Italia, ma molte sono vuote

La pandemia ha colpito le attività del trasporto marittimo in modo rilevante e diversificato. Nel 2020, malgrado la diminuzione della quantità di merci e passeggeri trasportate via mare rispetto al 2019, si è registrato un aumento complessivo del numero di viaggi, determinato principalmente dai movimenti di navi vuote.

Complessivamente in Italia nel 2020 sono arrivate 518.421 navi, di cui il 98% nei “main ports for goods” o “main ports for passengers”. Rispetto al 2019, questi ultimi hanno registrato un aumento del 7,1% del numero di navi arrivate. Questo incremento di movimenti marittimi è dovuto esclusivamente alla performance positiva delle navi cargo non specializzate (+11,7%) mentre tutte le altre categorie di navi hanno evidenziato diminuzioni significative.

La flessione dei viaggi è stata particolarmente evidente per le navi da crociera (-90,5%), ma anche per i trasportatori specializzati (-32,3%), le navi passeggeri (-16,0%) e gli altri tipi di navi (-25,9%).

In termini di stazza lorda, la riduzione complessiva del trasporto marittimo è pari a -15,6% (2,4 milioni la stazza lorda complessiva di tutte le navi arrivate nel 2020) e ha riguardato tutte le categorie, benché le navi cargo non specializzate risultino, in termini percentuali, quelle con la variazione più contenuta

(-2,2%). Anche in questo caso la categoria più colpita è quella delle navi da crociera (-85,0%).

Nei main ports, le navi cargo non specializzate si confermano, come nell’anno precedente, la tipologia di nave che ha realizzato più viaggi (circa 450mila navi arrivate, oltre l’88% del totale) e al tempo stesso anche la tipologia con la stazza lorda più elevata (70% del totale). Le navi passeggeri sono al secondo posto, rappresentano circa il 6% delle navi arrivate nei porti principali italiani e lo 0,3% del totale in termini di stazza lorda. Le navi container e le navi portarinfuse liquide costituiscono insieme il 4% del totale e oltre il 22% in termini di stazza lorda.

Oltre il 50% delle navi cargo non specializzate ha toccato un numero esiguo di porti, localizzati soprattutto al Sud: Messina e Reggio di Calabria con il 29% dei flussi; a seguire Napoli, Trapani, Piombino, Carloforte, Livorno, Portovesme, Palermo e Genova. Al contrario, le navi passeggeri (seconda categoria per numero di arrivi) hanno interessato una maggiore varietà di porti. Il 21% dei viaggi ha previsto un approdo nei porti di Napoli, Trapani, Messina, Reggio di Calabria e Palermo.

Il 52% delle navi portarinfuse liquide è approdato nei porti di Augusta (al primo posto), Napoli, Ravenna, Venezia (con Porto Marghera), Gioia Tauro, Genova, Livorno, Trieste e Palermo. Le navi porta container, invece, hanno percorso rotte dirette principalmente ai porti di Genova e Gioia Tauro, seguiti da La Spezia, Livorno, Venezia, Salerno, Trieste, Ravenna e Napoli, coprendo complessivamente l’83% degli arrivi. I porti che si distinguono per numero di navi porta rinfuse secche sono Ravenna e Venezia (che rappresentano il 37%) seguiti da quelli di Cagliari, Taranto, Bari, Monfalcone, Brindisi, Chioggia e Napoli (che complessivamente rappresentano il 30% degli arrivi).

Materie prime e prodotti energetici le merci più trasportate via mare

In Italia arrivano o partono via mare circa mezzo miliardo di tonnellate di merci all’anno. Nonostante il trasporto di merci sia relativamente più intenso nei trimestri centrali dell’anno rispetto al primo e al quarto, l’attività portuale e marittima non presenta forti caratteri di stagionalità. Negli ultimi dieci anni, la quota di merci trasportate nel secondo e nel terzo trimestre si attesta mediamente a trimestre al 26% del totale annuale. Il primo e il quarto trimestre coprono una quota pari al 24% ciascuno.

Le principali categorie merceologiche trasportate su nave sono le materie prime e i prodotti energetici come carboni fossili, petrolio greggio, gas naturale e coke e prodotti petroliferi raffinati (38,3% sul totale trasportato). Rispetto al 2019 la quantità di “Coke e prodotti petroliferi raffinati” è diminuita dell’8,7%, quella dei “Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale” del 14,3%.

In calo tutte le altre categorie, ad eccezione della categoria “Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti” che nel 2020, pur rappresentando solo lo 0,3% del totale delle merci trasportate, ha registrato un incremento del 46,1%.

La rinfusa liquida costituisce il 39,3% della merce trasportata; i container il 20,5% mentre il 20,7% è costituita dai Ro-Ro cargo, cioè i mezzi trainati e non accompagnati, come i rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto merci, le roulotte e i vagoni ferroviari.

Con la Turchia i principali flussi del traffico merci

Il trasporto marittimo di merci fra porti si concentra più sul versante tirrenico, anche per gli scambi con le regioni insulari; i flussi più consistenti sono fra Sicilia e Campania e fra Sardegna e Toscana.

Fra i porti italiani del versante adriatico la relazione di traffico più importante è tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Nella connessione fra le coste adriatiche e tirreniche prevale il traffico fra la Sicilia e l’Emilia-Romagna. Per le regioni ioniche, le relazioni prevalenti sono fra Puglia con Emilia-Romagna e Liguria, e Calabria con Liguria e Campania (escludendo i collegamenti con la Sicilia).

Il trasporto merci su nave ha vocazione soprattutto internazionale. Nel 2020, nei porti italiani sono stati movimentati circa 470 milioni di tonnellate di merci imbarcate e sbarcate; tra queste il 60% riguarda relazioni di traffico internazionale, con una quantità complessiva di merci in entrata pari a circa 2,5 volte la quantità in uscita dal territorio nazionale. La relazione internazionale più importante è con la Turchia (oltre 37 milioni di tonnellate complessive, pari al 13,4% del totale), seguita da Russia (32 milioni, pari al 11,4%) e Spagna (23 milioni, pari a 8,3%).

Le prime 10 relazioni di traffico costituiscono il 63% degli scambi di merci su nave fra Italia e resto del mondo e, tra queste, figura anche la Cina, pur se con un peso minore, pari al 3,3% del traffico commerciale marittimo internazionale.

Maggiore resilienza del trasporto via mare rispetto alle altre modalità

Il trasporto marittimo, fondamentale per il commercio internazionale in quanto modalità più economica e sostenibile per movimentare grandi volumi di beni essenziali e prodotti finiti su grandi distanze, ha subito gli effetti della pandemia in misura relativamente inferiore rispetto ad altre modalità di trasporto (aereo, su strada e su ferrovia). Nel 2020, infatti, il totale degli scambi commerciali per via marittima ammonta a 11,5 miliardi di tonnellate annue a livello mondiale, pari a circa l’88% degli scambi globali, e risulta in aumento rispetto al 2019 (85%). L’Unione europea è responsabile di circa il 20% degli scambi commerciali marittimi mondiali.

In Italia i numerosi provvedimenti normativi adottati per il contenimento dei contagi da Covid-19 hanno stabilito per il settore del trasporto marittimo la sospensione totale delle crociere e quella parziale del trasporto di passeggeri, mentre per le merci non sono stati previsti blocchi.

Nonostante la libera circolazione delle merci si sono manifestati comunque effetti economici diretti e indiretti: i primi dovuti alla chiusura delle attività portuali o delle altre attività di servizio legate alla logistica; i secondi alla chiusura o alla contrazione di alcuni settori di produzione delle merci che hanno impattato sulla domanda interna ed estera di beni. La conseguente riduzione della quantità di merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani rispetto all’anno precedente è stata pari al 7,6%.

Più penalizzati i porti specializzati nel trasporto di merci in container

La pandemia non ha inciso su tutti i porti italiani in egual misura. In generale, la specializzazione di alcuni porti, che in condizioni normali rappresenta un punto di forza per la loro attività, si è trasformata in un fattore di debolezza esponendoli maggiormente agli effetti pandemici, mentre la diversificazione ha protetto gli snodi più versatili e polivalenti durante la crisi.

Nel 2020 i cinque principali porti italiani per traffico internazionale di merce in container sono Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno e Trieste, i quali da soli hanno movimentato il 76% delle merci trasportate in container (nel 2019 era il 79%).

Più in dettaglio, il porto di Genova è rimasto su livelli analoghi agli anni passati (solo per la merce in container, poiché complessivamente ha subito una diminuzione della merce dell’11%), il porto di Gioia Tauro ha invece incrementato del 24,4% la quantità di merci in container, mentre i porti di Livorno, La Spezia e Trieste hanno subito un calo significativo (rispettivamente -35,2%, -30,6%,

-10,2%).

Impatto contenuto anche nel trasporto di merci in rinfusa

I porti specializzati nel trasporto di merci in rinfusa liquida, che da sola rappresenta il 40% del traffico merci dei porti italiani, hanno risentito meno degli effetti del Covid-19.

I cinque principali porti italiani per traffico merci in rinfusa liquida nel 2020 (Trieste, Porto Foxi, Augusta, Milazzo e Siracusa) hanno mantenuto e confermato i livelli di attività dell’anno precedente e, anzi, in alcuni casi hanno perfino aumentato la quantità di merce movimentata nel 2020. Ad esempio, il porto di Augusta, che movimenta quasi esclusivamente merce in rinfusa, è passato dal 10% al 12% in un anno.

Unica eccezione è il porto di Genova, che ha registrato una riduzione della merce in rinfusa di due punti percentuali ed è per questo stato escluso dalla classifica dei maggiori porti per movimentazione di rinfusa liquida per essere sostituito dal porto di Siracusa (Santa Panagia).

Altri porti, come Napoli e Salerno, non risultano specializzati per tipo di carico, ma, grazie alle loro infrastrutture, tendono a movimentare un’ampia gamma di prodotti merceologici. Questa natura polivalente ha permesso loro di chiudere il 2020 con una variazione positiva della quantità di merce rispetto all’anno precedente, pari rispettivamente al 17% per Napoli e addirittura il 40% per Salerno.

I principali Paesi partner commerciali

I principali Paesi partner commerciali dei cinque porti italiani più rilevanti per il trasporto internazionale di merci in container vedono, nell’anno antecedente alla crisi pandemica, al primo posto la Cina (con la quale viene movimentato ben l’8% del totale delle merci in container) seguita da Spagna, Francia, Malta, USA ed Egitto.

Il gigante asiatico, che rappresenta il principale partner commerciale dell’Italia, è il Paese che ha risentito in misura più marcata degli impatti della pandemia da Covid-19 in termini di riduzione degli scambi. Nel corso del 2020 la Cina ha ceduto il primato ed è passata dall’8% al 6% delle merci movimentate in container, assistendo ad un calo di merci in arrivo e in partenza da/per molti degli altri Paesi, dovuto ai provvedimenti di lockdown a livello mondiale.

Le variazioni delle merci imbarcate e sbarcate in container per e dalla Cina confermano la crisi degli scambi con tale Paese.

L’impatto più evidente del Covid-19 riguarda i porti di Trieste, La Spezia e Genova e si manifesta nella diminuzione delle merci trasportate in container provenienti dalla Cina (solo arrivi) soprattutto a partire dal secondo trimestre 2020, anche come conseguenza del fatto che il blocco dei porti cinesi è avvenuto nel mese di gennaio (in anticipo rispetto ai paesi europei) e che il “transit-time” per la merce sulla rotta Cina-Italia è di oltre un mese.

Il porto di Genova continua a mantenere la leadership consolidata per le merci containerizzate e, nel quarto trimestre 2020, le quantità sono tornate a crescere anche ben oltre i livelli di traffico del 2019.

Segnali di ripresa nel 2021

Nei primi nove mesi dell’anno, per molti porti italiani si registra una ripresa in termini di quantità di merci trasportate rispetto allo stesso periodo del 2020, ma senza raggiungere ancora i livelli del 2019.

Complessivamente, infatti, nel periodo gennaio-settembre 2021 i dati ancora provvisori indicano un aumento del 3,1% delle merci trasportate nei principali porti italiani rispetto allo stesso periodo del 2020 e una diminuzione del 4,8% rispetto ai primi nove mesi del 2019. L’andamento fa sperare in una maggiore ripresa per l’intero anno.

Nel dettaglio, tra i porti che movimentano più di 10 milioni di tonnellate di merci, quello di Trieste, che rappresenta il primo porto italiano, ancora non ha recuperato i valori che aveva raggiunto nel 2020.

Un andamento opposto si riscontra per il secondo porto italiano, Genova, che nei primi nove mesi del 2021 non solo ha raggiunto e oltrepassato i valori realizzati nel 2020 ma ha superato quelli del 2019. Augusta mostra un andamento simile, ma con variazioni tra un anno e l’altro più contenute rispetto a Genova, considerando anche che il traffico merci di Augusta è costituito prevalentemente dalla rinfusa liquida la quale, come già osservato, ha risentito di meno degli effetti della pandemia.

Gli altri porti, come Livorno, Ravenna, Venezia e Porto Foxi, rientrano nella media, con una quantità di merci trasportate nel periodo gennaio-settembre 2021 maggiore rispetto al 2020, ma ancora inferiore a quella del 2019.

Diversamente, il porto di Napoli, così come quelli di Gioia Tauro e Siracusa-Santa Panagia, che nei primi tre trimestri del 2020 avevano registrato un aumento della merce movimentata superiore allo stesso periodo dell’anno precedente, nel 2021 mostrano invece un arretramento rispetto al 2020 ma si assestano su valori comunque superiori a quelli del 2019.

Crolla il trasporto di passeggeri

I passeggeri imbarcati e sbarcati nei porti italiani nel 2020 sono diminuiti di oltre un terzo (-36,3%) rispetto al 2019. I maggiori flussi di passeggeri si registrano tipicamente tra porti nazionali, mentre le relazioni di traffico internazionali più rilevanti sono quelle del porto di Bari con l’Albania e la Grecia.

Un segmento rilevante del trasporto di passeggeri è rappresentato dal servizio di collegamento con le isole. In questo settore la tratta maggiormente frequentata si conferma Messina-Reggio di Calabria, con oltre nove milioni di passeggeri all’anno sbarcati e imbarcati su una costa e sull’altra, seguono Piombino-Porto Ferraio (2,9 milioni di passeggeri), Napoli-Ischia (2,7 milioni) e Napoli-Capri (quasi 2,4 milioni). Tra le rotte con un numero di passeggeri compreso tra uno e due milioni si segnalano la tratta Capri-Sorrento (1,8 milioni) nel Golfo di Napoli e in Sardegna quelle di Palau-La Maddalena (1,5 milioni) e Olbia-Livorno (quasi 1,4 milioni di passeggeri). Poco inferiori al milione di passeggeri sono le tratte delle isole Egadi (principalmente con Trapani-Favignana) e Olbia-Civitavecchia.

L’Italia primo paese d’imbarco per i crocieristi

L’Italia vanta negli ultimi dieci anni il primo posto a livello europeo per attività di imbarco dei crocieristi. Nel 2019 nei porti italiani sono stati imbarcati e sbarcati 5 milioni di passeggeri, su un totale di 28 milioni di movimenti di crocieristi nei 28 Paesi della Ue. Negli ultimi anni l’aumento è stato considerevole sia per il numero di crociere sia per i passeggeri. Sono infatti sempre di più le persone che scelgono questa modalità di vacanza itinerante, tradizionalmente destinata a un’utenza con reddito ed età relativamente più elevati che nel tempo ha visto diversificare ed estendere sia la domanda che l’offerta.

Il 2019 è stato l’anno di massima espansione delle crociere ma il 2020 ha interrotto il trend positivo e le prospettive di crescita del settore. I dati evidenziano un quadro davvero sconfortante, con un crollo del numero dei passeggeri movimentati (in partenza, in arrivo o in transito nei porti italiani) del 93,9% in un solo anno (da 8,8 milioni a 536mila). La riduzione delle toccate nei porti e dei tour nelle città e le limitazioni per il contenimento dei contagi hanno contribuito alla diminuzione dei consumi derivanti dai passeggeri in transito che scelgono di fare le escursioni giornaliere tipiche delle soste delle crociere.

Il porto italiano che storicamente gestisce il maggior numero di crociere è Civitavecchia, anche in virtù del vantaggio competitivo rappresentato dalla vicinanza con la Città eterna e dal collegamento con l’aeroporto di Fiumicino. Gli altri porti italiani che nell’anno precedente la pandemia hanno visto transitare più crocieristi sono: Genova, La Spezia e Savona nel Nord-ovest; Venezia nel Nord-est; Livorno nel Centro; nel Sud Napoli, Sorrento e Amalfi sul Tirreno e Bari sull’Adriatico; nelle isole maggiori Palermo, Messina e Catania per la Sicilia e Cagliari per la Sardegna.