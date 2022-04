Tropical Fruit Congress, a Macfrut esperti internazionali si confronteranno sull’avocado

Proseguono a pieno ritmo i preparativi per il Tropical Fruit Congress, unico evento europeo sulla frutta tropicale, in programma il 6 maggio al Rimini Expo Center durante Macfrut e coordinato da NCX Drahorad. L’edizione di quest’anno, la terza, vedrà come protagonista l’avocado, il prodotto esotico che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale dei consumi in molti Paesi europei.

Si sta delineando il panel degli speaker che prenderanno parte al Congresso e ai workshop tecnici e che forniranno una interessante panoramica su tutto ciò che ruota attorno all’avocado: mercato, consumi, tendenze commerciali, tecnologie e strategie di marketing.

Dall’Italia arriveranno i contributi di Daria Lodi della sezione Statistica e Osservatorio di Mercato di CSO Italy, che farà una fotografia dei consumi di frutta esotica e un focus speciale su quelli di avocado in Italia; Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avocado, una realtà molto dinamica e leader in Italia per la produzione di avocado; Mattia Menni, Direttore Marketing di Spreafico Francesco & F.lli, azienda che ha creato il brand èSquisita per la commercializzazione della frutta esotica.

Si susseguiranno poi gli interventi di alcuni esponenti delle principali aree globali di produzione e consumo, in particolare sono ad oggi confermati Jorge Enrique Restrepo, Direttore Esecutivo di Corpohass, l’Associazione dei produttori e esportatori colombiani di avocado Hass. Restrepo toccherà vari aspetti dell’avocado Hass in Colombia, dalla produzione alle esportazioni, dai nuovi mercati alle prospettive future, illustrando anche le iniziative di sostenibilità e le attività di comunicazione e marketing per la promozione di questo frutto in Colombia e a livello internazionale. Protagonisti altri due Paesi tra i principali produttori al mondo: interverranno Therese Bruwer, nel team di ricerca dell’azienda Westfalia Fruit International con sede in Sudafrica, e Benjamin Mutuku Tito, Direttore dell’Horticultural Crops Directorate del Kenia.

Paz Garcia, responsabile del segmento food dell’azienda tedesca Ziehl-Abegg, parlerà di tecnologie, in particolare quelle legate alla ventilazione. I frutti tropicali, infatti, richiedono una buona qualità dell'aria omogenea e condizioni ambientali concrete durante e dopo il loro sviluppo naturale, per ottimizzare la loro freschezza, il valore nutrizionale e l'appetibilità per i consumatori. Sempre in ambito tecnologico interverrà il Prof. Ernst Woltering della Wageningen University & Research dei Paesi Bassi.

Oltre alla conferenza e ai workshop tecnici, di cui uno tenuto dal Dott. Aldo Pesce, Export Sales Manager di Amenduni Nicola S.p.A., azienda innovativa specializzata in macchinari per l'estrazione dell'olio di avocado, il Tropical Fruit Congress prevederà anche un’area espositiva tematica e momenti di networking, sia durante il coffe break che in occasione del business lunch previsto tra le due sessioni.

Per maggiori informazioni: https://tropicalfruitcongress. com/