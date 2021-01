Truffe: Coldiretti, primato su energie rinnovabili fa gola a criminalita’

Il settore ambientale rappresenta un’area privilegiata di interesse della criminalità per fare business con la sottrazione di vaste aree agricole per la cementificazione selvaggia e manovre speculative sulle cosiddette “energie rinnovabili”, quali i sistemi fotovoltaico, eolico e delle biomasse per i rilevanti incentivi economici previsti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’operazione della Guardia di Finanza di Pavia, con i carabinieri Forestali e del Comando provinciale nell'ambito di una maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili Il fenomeno delle “agromafie” – sottolinea la Coldiretti – è cresciuto per raggiungere un fatturato di 24,5 miliardi anche grazie agli investimenti in ambiti complessi e articolati, che vanno dall’alimentare all’ambiente. Il sistema criminale originato nelle radici antiche delle mafie del latifondo si è nel tempo rigenerato in forme moderne che riguardano – precisa la Coldiretti - anche la svolta green delle energie rinnovabili sostenute dalla stessa Unione Europea con il NextGenerationEu per contrastare i cambiamenti climatici. L’Italia è primo tra i big in Europa per ruolo delle energie rinnovabili sul totale del consumo energetico con una percentuale del 18,3%, secondo l’ultima analisi Coldiretti/Symbola. L’Italia – conclude la Coldiretti - vanta un totale di 822.301 impianti fotovoltaici in funzione nel 2018 per una potenza totale di 20.108 MW ed inoltre è il quarto produttore mondiale di biogas con oltre duemila impianti operativi (di cui circa il 77% con residui di origine agricola) per un totale di oltre 1.440MW elettrici installati.

