Truffle Ambassador, al CREA la presentazione dell’evento all’Expo Dubai sul connubio tra tartufo e Grana Padano

Il 3 Marzo 2022 Urbani Tartufi partecipa all’evento “TRUFFLE AMBASSADOR – l’Autentica Emozione Italiana”, presso l’area M-Eating Italy in Expo DUBAI, in collaborazione con Latteria San Pietro, del Consorzio del Grana Padano e il supporto di enti autorevoli quali l’Accademia Italiana del Tartufo e il CREA. L’evento ha l’obiettivo di portare l’eccellenza italiana di due aziende del made in Italy nel mondo, raccontando il percorso che accomuna la filiera del tartufo con quella del Grana Padano, partendo proprio dalla valorizzazione del contesto territoriale all’interno del quale si trovano le 2 aziende, accomunate da un percorso di sostenibilità, fino ad arrivare alla tavola con la realizzazione del piatto della perfezione che onora entrambi gli ingredienti.

“Siamo molto felici di partecipare a questa bellissima iniziativa. Urbani Tartufi ha molto da festeggiare quest’anno: dai suoi 170 anni di storia, al riconoscimento della caccia al tartufo come PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UNESCO, una pratica antica che affonda le sue radici nel territorio di cui facciamo parte. – commenta Olga Urbani, Presidente Urbani Tartufi - Finalmente per la prima volta si rende valore a un elemento fondamentale e senza il quale tutto il concetto di filiera non esisterebbe: la tutela della pratica della cava al tartufo e del rapporto simbiotico tra il cavatore e il suo cagnolino. Senza di loro tutto il nostro lavoro non sarebbe possibile. Sentiamo inoltre sempre più l’urgenza di comunicare quanto sia importante guidare la propria attività verso i concetti della sostenibilità, facendo il bene del nostro pianeta: a questa esigenza abbiamo risposto creando un’azienda che produce piante micorizzate per coltivare il tartufo, contribuendo in questo modo non solo alla longevità di questo ingrediente ma, piantando alberi, alla riduzione della CO2 nell’atmosfera. Condivide questo approccio culturale con noi anche Grana Padano, che ci sta accompagnando in questo percorso comune, a cominciare dall’evento di presentazione TRUFFLE AMBASSADOR a Dubai, e che con il suo inestimabile valore contribuirà con noi a divulgare universalmente questi messaggi e portare insieme la bandiera italiana nel Mondo.

Proprio il Grana Padano Selezione da Fieno sarà co-protagonista del tartufo di Urbani all’Expo di Dubai, in un evento esclusivo che vuole presentare, oltre che due prodotti simbolo dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo, due territori straordinari. La magnifica cornice di Expo ospiterà l’evento ‘Truffle Ambassador’, che rappresenterà per San Pietro la possibilità di presentare il lavoro instancabile di una cooperativa che ha conservato tutto il meglio della tradizione e ha innovato tutto ciò che era migliorabile, attraverso un prodotto antico e prezioso.

Stefano Pezzini, presidente di Latteria San Pietro: “Non basta produrre eccellenze in Italia e a nulla basterebbe il nostro sforzo se non potessimo raccontarlo a tutto il mondo. Con questo spirito, in occasione di Expo Dubai 2020, vogliamo raccontare la nostra storia fatta di impegno, sacrifici, territorio e rispetto dei nostri animali per produrre Grana Padano, la DOP più consumata al mondo. Nella valle del Mincio, all’interno del territorio incontaminato dei prati stabili, nasce e opera Latteria San Pietro, un’azienda cooperativa fondata nel 1966 da sapienti famiglie di allevatori che nel tempo hanno costruito un percorso di crescita e di valorizzazione di successo. La nostra storia arriva fino a Dubai, centro strategico per il commercio mondiale, dove vogliamo raccontare l’autentica emozione italiana con i prodotti più esclusivi del nostro territorio.

Truffle Ambassador sarà l’evento che combinerà Tartufo e Grana Padano selezione da fieno, in piatti autentici e prestigiosi della tradizione italiana. Latteria San Pietro è pronta a rafforzare nel tempo questa collaborazione, convinta che le sinergie tra imprese siano una nuova carta da giocare per rilanciare l’italianità, come se fosse un life style e non come un paniere di prodotti. Con questo spirito ci apprestiamo a partire per un’esperienza unica ed esclusiva”.