Turismo, Centinaio a Franceschini: fondo insufficiente e con vincoli. Agenzie Viaggi e Tour Operator esclusi da Decreto Ristoro

"È inutile che Franceschini ci giri intorno, Agenzie Viaggi e Tour Operator sono o non sono esclusi dal ‘Ristori Bis’? Stop con le menzogne! La verità è che il ministro si è completamente dimenticato di migliaia di agenzie viaggio e quando si nasconde dietro al fondo da 625 mln non spiega che si riferisce ai solo mesi di marzo, maggio, giugno e luglio. Non solo, il fondo è stato vincolato al Durc escludendo quindi molti operatori che non hanno potuto accedervi per l’impossibilità di regolarizzare le posizioni vista la chiusura degli uffici INPS o per mancanza di liquidità”.

Lo dichiara Gian Marco Centinaio, senatore leghista già ministro del turismo.

“Centinaia di agenzie aperte nel 2019 o che hanno effettuato un cambio di ragione sociale non hanno potuto richiedere il fondo perduto né quello di aprile, altre ancora per motivi tecnici e per le modalità di presentazione della richiesta non sono riuscite a presentare la domanda prima della breve scadenza dalla pubblicazione del bando. Il fondo perduto - spiega Centinaio - si riferisce al fatturato e non al volume d’affari che visto il particolare tipo di fatturazione del settore per la maggior parte delle agenzie vedrà arrivare dei ristori insignificanti in rapporto alle perdite subite. Parliamo di operatori fermi completamente o con cali di fatturato fino al 90% da marzo e lo saranno chissà per quanto con la prospettiva del Natale e del Turismo invernale azzerati. Stiamo dando voce a un settore inascoltato - conclude Centinaio - nessuna volontà di polemica, solo quella di dare una sveglia a Franceschini”.