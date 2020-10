Turismo: Centinaio a Franceschini, vieni a Rimini e basta bugie

"Non c'è peggiore sventura per un settore in crisi come quello del turismo che avere un governo di incompetenti con cui doversi confrontare. Come altro si possono definire il ministro assenteista Franceschini e il sottosegretario Bonaccorsi che si smentiscono l'uno con l'altra? È inconcepibile leggere le dichiarazioni di Franceschini rilasciate a "Porta a Porta", quando dice che estenderà il bonus vacanze ad oltre il 31 dicembre , mentre la Bonaccorsi annuncia che le rimanenze del bonus andranno ripartite al comparto: che imbarazzo! Si sveglino entrambi e sappiano che il bonus è stato un flop, come sostiene la categoria; che il comparto produce il 14% del Pil nazionale: Franceschini venga a qui a Rimini a parlare con gli imprenditori che annaspano, sono disposto ad accompagnarlo personalmente negli stand del TTG. Troverá richieste concrete e precise domande, troverá eccellenze del comparto che vanno sostenute con soldi a fondo perduto e coraggio, non con bugie e colpevole menefreghismo".

