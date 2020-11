Turismo, Centinaio: bene sentenza Tar Lecce su concessioni demaniali

Pur riconoscendo che esista un potere di disapplicazione in capo sia al giudice che al pubblico funzionario, la sentenza ne chiarisce la funzione, osservando come nel caso della direttiva Bolkestein il pubblico funzionario, che in astratto avrebbe il potere di disapplicare, non avrebbe dovuto farlo per caratteristiche della norma europea in questione, che non è né direttamente applicabile né direttamente efficace.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK