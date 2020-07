TURISMO, CENTINAIO: GOVERNO FA FINTA DI NIENTE MENTRE COMPARTO SCENDE IN PISZZA

"Nonostante i dati diffusi negli scorsi giorni dalle maggiori realtà produttive del settore, come Federlaberghi, Astoi Confindustra Viaggi, che boccciano senza appello l'azione di questo governo e dell'impalpabile ministro Franceschini, nessun segno di vita, di dignità da parte di chi ha la responsabilità delle sorti del turismo italiano, oramai accartocciato su se stesso. Dai territori arrivano numeri da brivido tra licenziamenti e cassa integrazione, nelle città d'arte è vuota una camera su due: eccolo il ritratto di quella Italia dell'accoglienza che non accoglie più e che non sa come rialzarsi, mentre nelle stanze romane si fa finta di nulla, come per la scuola, quasi pensando che la soluzione la si trovi per caso o grazie al lavoro dei tanti professionisti del settore. Proprio a loro la Lega è vicina, come accadrà lunedi e martedì, quando a Roma il Movimento Italiano Ospitalità e il Movimento Autonomo Agenzie Viaggi Italiane saranno in piazza a protestare per le mancate promesse della maggioranza e a gridare senza risparmiarsi: Conte e Franceschini bocciati!"

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK