Turismo, Centinaio: Urgente proroga ammortizzatori sociali per il settore, gravemente colpito da pandemia

"Condivido l'urgenza di prorogare gli ammortizzatori sociali per il settore del turismo e dare quanto prima risposte a migliaia di lavoratori e alle loro famiglie che non sanno cosa accadrà loro dal primo gennaio. Bene ha fatto il sottosegretario Nisini ad aver convocato in tempi brevi un tavolo di confronto con le associazioni di riferimento conoscendo le problematiche e le priorità e per aver avvisato prontamente il ministro Orlando. Mi auguro che queste misure siano attuate al più presto, perché necessarie per salvare un comparto molto importante per tutta l'economia italiana e che mai come adesso si trova a dover affrontare una grave crisi, che si protrae ormai da molti mesi a causa della pandemia". Così in una nota il sottosegretario Mipaaf, il sen. Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Turismo della Lega.

