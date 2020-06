TURISMO: COLDIRETTI BENE VIA LIBERA A 7 MLN TEDESCHI IN ITALIA

Sono stati 7 milioni i cittadini tedeschi in viaggio durante l’estate lo scorso anno in Italia dove rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia sul terzo trimestre 2019 in riferimento alla fine dell’ allerta nei confronti dei viaggi per l'Italia annunciata dal ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas a partire dal 15 giugno. La spesa dei turisti tedeschi durante l’estate in Italia è stata – sottolinea la Coldiretti – pari a 3,4 miliardi di euro ed il via libera – sottolinea la Coldiretti – è importante anche per l’influenza che potrebbe avere sulle decisioni di altri Paesi. I tedeschi rappresentano peraltro – conclude la Coldiretti – il 35% degli ospiti stranieri nei 24mila agriturismi italiani secondo l’Osservatorio dell’agriturismo di AgrieTour.

