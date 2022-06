Turismo, Coldiretti: Domani 17/6 l’estate italiana tra cibo e ambiente

Le vacanze estive in campagna e nei piccoli borghi sono al centro della XXXIV Assemblea Nazionale Terranostra, l’associazione agrituristica della Coldiretti, dove saranno presentate le previsioni sulle ferie green nell’estate 2022 con l’analisi dei primati del turismo enogastronomico ed ambientale che l’Italia può offrire. L’appuntamento, alla vigilia della Giornata internazionale per la gastronomia sostenibile 2022 proclamata dall’Onu, è per Venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 9,30 Via XXIV Maggio 43, Palazzo Rospigliosi Roma dove saranno esposti in anteprima i “Sigilli di Campagna Amica 2022” dell’estate, cibi salvati dall’estinzione grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia che potranno essere ora gustati negli agriturismi e nei mercati lungo la Penisola, dopo il lungo periodo di pandemia e lockdown. Insieme a Ettore Prandini (Presidente Coldiretti) e a Stefano Patuanelli (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), interverranno Diego Scaramuzza (Presidente Nazionale Terranostra), Antonio Noto (direttore Noto Sondaggi), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Campagna Amica) Roberta Garibaldi (Amministratore delegeato Enit), Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale Ismea), Andrea Zagato (Ceo Influgramer.com). Lavori in diretta streaming su www.coldiretti.it.