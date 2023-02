Turismo e cibo, Lollobrigida: sul vino siamo al ridicolo, serve corretta informazione e non stigmatizzazione da chi non lo produce. VIDEO

“L’agroalimentare è strategico per il nostro paese e può portare all’attivo della nostra bilancia estera. In Legge di bilancio abbiamo calmierato le bollette energetiche, aggiungendo 1 miliardo per alcuni settori e alcune filiere, come i 100 milioni per i fondi di sovranità alimentare, un aiuto per chi è più i difficoltà, più 250 milioni per l’innovazione tecnologica”.

Così Francesco Lollobrigida, Ministro MASAF, in occasione dell’evento Turismo e cibo organizzato a Milano da Coldiretti.

“Ci sono altri provvedimenti, come quello sul credito di imposta per il carburante agricolo. Crediamo che questo settore porta qualità alla nostra nazione ed è un elemento di competitività.

Sono elementi pericolosi per il nostro mondo produttivo. Le carni sintetiche, ad esempio, cancellerebbero allevamenti e preservazione del territorio, senza parlare della salute, ma va protetta la cultura. Sul vino siamo al ridicolo: per contrastare gli abusi bisogna fare corretta informazione e non stigmatizzare il prodotto da parte di una nazione che non lo produce. Dobbiamo difendere i nostri prodotti.

Chi ha scritto il PNRR non si è confrontato con alcuni mondi produttivi, tanto che può ostacolare alcune linee di sviluppo, per esempio il vincolo dell’autoconsumo per l’agrivoltaico, che non ha alcun senso. Ci sono poi altre misure ideologiche, come quelle dell’acquisto di trattori elettrici, senza tenere conto che non esistono in numero sufficiente per partecipare al bando, che va rivisto con misure di compensazione”.