Turismo: Gasparri, settore fondamentale economia va rilanciato con azioni mirate

“Il Turismo è una gamba fondamentale dell’economia, non solo per l'apporto del 14% al PIL, ma perché genera un enorme mercato per quasi tutte le filiere economiche (termalismo, trasporti, servizi, informatica, alimentare, costruzioni, ecc.). 4 milioni di lavoratori a fortissimo rischio. Vanno individuate date certe (come ha fatto la Grecia che ha fissato a maggio la riapertura al Turismo estero) e vanno definiti provvedimenti che diano fiducia alle imprese. Le azioni da fare sono ormai poche e semplici: Lanciare il 'Bond Turismo Italia', strumento finanziario a sostegno degli investimenti alberghieri di medio periodo, con tasso basso - 20 anni di durata - e garanzia dello stato; le risorse per la copertura della garanzia si prendono dai soldi residui dei Voucher Vacanze e dai fondi assegnati a Cassa Depositi e Prestiti per improbabili investimenti in alberghi iconici; Concedere nel settore alberghiero la decontribuzione oneri sociali per 3 anni, utilizzando la deroga dell’art. 107 del Trattato UE; Spostare subito la scadenza dei finanziamenti Covid, assegnati con garanzia MCC alle imprese turistiche e termali, da 6 anni a 12 anni; Lanciare immediati strumenti innovativi di supporto al lavoro; Sospendere la tassa di rifiuti TARI, almeno per il variabile (alberghi chiusi continuano a pagare); Sospendere IMU per immobili alberghieri e termali fino al 31.12.2022 ”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale settore Enti Locali di Forza Italia

