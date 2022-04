Turismo, Istat: Sempre in crescita la prenotazione diretta online, in affanno l’intermediazione

Prosegue anche nel 2021 l’abitudine, ormai consolidata negli anni, a prenotare l’alloggio in poco più della metà dei viaggi (52,1%), mentre i casi in cui non è presente alcuna prenotazione (47,9%) sono legati soprattutto all’utilizzo di abitazioni a titolo gratuito, come le abitazioni di proprietà o quelle di parenti e amici.

Il 2021 conferma l’accelerazione nell’utilizzo di internet, iniziata lo scorso anno, per organizzare il viaggio, soprattutto per la prenotazione dell’alloggio: il 66,5% delle prenotazioni è effettuato online (58,4% nel 2019).

Le scelte dei turisti rispetto al tipo di prenotazione dell’alloggio sono stabili rispetto al 2020: il 75,4% delle prenotazioni avviene contattando direttamente la struttura, come l’albergo o l’abitazione privata, il restante 24,6% tramite intermediari. Le prenotazioni fatte in agenzia o con piattaforme digitali sono ancora molto contenute e rappresentano poco più di un quarto di quelle del 2019.

L’utilizzo di intermediari è limitato anche per i viaggi con prenotazione dell’alloggio sul web, con un’incidenza che scende al 27,1% (32,1% nel 2020, 68,7% nel 2019). In forte incremento le prenotazioni online concluse direttamente dal turista sulla pagina web dell’albergo o dell’abitazione privata, già in crescita lo scorso anno, che nel 2021 aumentano del 53,2% rispetto al 2019, coprendo una quota del 72,9% delle prenotazioni dell’alloggio sul web (31,3% nel 2019; 67,9% nel 2020).

L’utilizzo dei diversi canali di intermediazione online si mantiene stabile: i più diffusi sono quelli che offrono prevalentemente strutture alberghiere (75,6%), meno quelli che usano piattaforme specializzate nell’offerta di alloggi privati (14,4%). Le agenzie di viaggio, le agenzie immobiliari e i tour operator con i loro siti web o app intercettano il restante 10% delle prenotazioni online di alloggi mentre aumenta leggermente il ricorso a questi intermediari per le prenotazioni senza uso del web (19,5%), pur su livelli distanti da quelli del 2019 (33,8%).

Come di consueto, rispetto all’alloggio, la prenotazione del mezzo di trasporto è meno frequente (24,4%), ma nel 2021 si registra una ripresa delle prenotazioni (+35,6%), soprattuto di quelle dirette (+44,2%), tuttavia non si torna ai livelli del 2019, quando il trasporto veniva prenotato in circa un terzo dei viaggi. La minor incidenza delle prenotazioni rispetto al 2019 è riconducibile al fatto che l’auto propria, solitamente il mezzo più diffuso, negli ultimi due anni sia stata ancora più utilizzata mentre l’aumento delle prenotazioni dirette si rileva per aereo e treno ma, soprattutto, per nave e auto a noleggio. La maggioranza delle prenotazioni dei mezzi di trasporto è effettuata, come sempre, via web (70,5% nel 2021 e nel 2019, 71,4% nel 2020).