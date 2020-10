Turismo: Lega, governo dimentica parchi a tema, serve sostegno a comparto

"Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Franceschini per comprendere se e come il suo governo intenda sostenere il comparto dei parchi a tema, settore che la pandemia ha severamente provato, causando una contrazione dei fatturati pari al 75% a cui si accompagna la perdita di circa 15mila posti di lavoro diretti e di 50mila derivanti dall'indotto. Nonostante i numeri di grandissimo rispetto, capaci di arrivare ad 1 miliardo di euro di ricavi nello scorso 2019, considerando l'indotto della ristorazione, dei trasporti, del merchandising e degli hotel, le istituzioni mostrano un limitato interesse alla condizione dei tanti imprenditori coinvolti. Addirittura, i provvedimenti di sostegno varati dal governo hanno finora escluso i parchi a tema, considerati non imprese del turismo e per questo in grande sofferenza di liquidità. Il governo deve sapere che se non si agisce con celerità, senza interventi urgenti a sostegno, molte aziende saranno destinate al fallimento, aprendo così alla calata di investitori stranieri, interessati a mettere le mani su importanti asset del sistema turistico italiano. La Lega sarà a fianco delle tante imprese coinvolte che cercano risposte, sostegno e che meritano una prospettiva per il futuro: il governo non faccia finta di nulla e intervenga con risolutezza".

