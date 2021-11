Turismo, ologrammi e relatori virtuali e reali per guardare al futuro dei viaggi: torna BTO // Dal 24 al 30 novembre Firenze capitale del Travel Onlife

Rendere facili le cose complicate. Così Francesco Tapinassi, Direttore Scientifico BTO nel corso della conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione del Bto di Firenze, l’evento leader in Italia sulle connessioni tra turismo, innovazione e tecnologia.

"New frictionless non è uno slogan, ma un pensiero", prosegue. "Tante le novità quest’anno: sono passati 22 mesi dalla scorsa edizione, un'era geologica per ciò che è successo nel mezzo. Il programma è molto vasto, con eventi in presenza e non. Abbiamo ridotto del 70% il costo di ingresso per andare incontro a un settore che ha sofferto. Adesso possiamo cominciare a pensare a un futuro in cui reale e virtuale si mescolano: il 24 novembre a Firenze, nel Salone dei Cinquecento, si alterneranno interventi dal vivo a interviste in diretta a relatori presenti in forma di ologramma. E' un'edizione ibrida in grado di sfruttare al meglio ciò che ci consentono le relazioni dal vivo e a distanza. Grandi ospiti per raccontare quel che succede ma soprattutto provare a guardare oltre".

"Il primo strumento utile per tornare a viaggiare è il digitale", spiega Francesco Palumbo, Direttore FST. "La Toscana è l'unica regione italiana dotata di una piattaforma digitale in grado di indirizzare i flussi turistici. Siamo protagonisti nel confronto con i big player del turismo".

"Firenze ha subito un calo verticale del turismo a causa della pandemia, ma il 2021 è in ripresa", aggiunge Giuseppe Salvini, Segretario Generale Camera di Commercio. "Siamo passati da 16 mln di pernotti del 2019, a 3,3 mln nel 2020, ci attendiamo 6/7 milioni nel 2021 (dato fortemente condizionato dall'andamento della pandemia). Le nostre stime +60% di presenze straniere rispetto al 2020 per la chiusura d’anno per Firenze".

A questo link è possibile trovare i video con gli highlights, le foto della conferenza e i comunicati dell'edizione 2021: https://www.bto.travel/press/comunicati-stampa/