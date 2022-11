Turismo rurale, vetrina Toscana ad Agrietour in collaborazione con il progetto Cap.Terres

Gli agriturismi in Italia sono 24.515, distribuiti per oltre un quinto in Toscana (dati aggiornati al novembre 2021 – elaborazione Osservatorio AgrieTour su dati Istat - Ismea e Regione Toscana). La Toscana detiene anche il primato nel numero di agriturismi con alloggio, oltre che nella ristorazione, dove la cucina si incentra sul rispetto del sistema della filiera corta.

Un connubio naturale con il progetto di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e di Unioncamere che unisce tipicità, autenticità dei territori e attenzione all’ambiente e promuove la cucina toscana, valorizzando i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata.

L'enogastronomia è uno dei “piatti forti” del turismo lento che consente di esplorare posti nuovi e assaporarne i prodotti e i piatti tipici. Un turismo sostenibile, non solo dal punto di vista ecologico, perché utilizzando prodotti di filiera corta e stagionali si riduce l'impatto ambientale, ma anche economico perché garantisce una fonte di reddito alle attività locali.

Vetrina Toscana sarà presente ad AgrieTour, il salone nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura multifunzionale, il 12 e il 13 novembre nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, in collaborazione con il progetto CAP.TERRES (Capitalizzazione per la vAlorizzazione dei Produttori locali e dei TERritori sostenibili attRavErso Sistemi intelligenti) che promuove le imprese della filiera turistica dei territori rurali transfrontalieri per consolidare e favorire il loro posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali.

Gli appuntamenti si aprono sabato alle 16,00 con la presentazione del libro: “Happy Camper in Toscana - Ricette per viaggiatori en plein air” una guida pratica alla cucina tipica, dedicato a chi sceglie di visitare la Toscana in camper. Il volume è stato realizzato da Toscana Promozione Turistica, nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana e verrà presentato da Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana.

Il libro presenta venti ricette della tradizione, due per ogni provincia, a base di prodotti tipici del territorio, adattate per la cucina da camper e sperimentate personalmente dall'autore: lo chef Claudio Menconi, appassionato cuoco e camperista, oltre a consigli sugli attrezzi indispensabili, suggerimenti sui prodotti tipici e preziosi accorgimenti tecnici su come ottimizzare la propria esperienza ai fornelli “on the road”.

A seguire una dimostrazione pratica: un cooking show a cura dell'autore Claudio Menconi, che proporrà un assaggio di penne con Bottarga di Orbetello e Pecorino Toscano DOP e farà una dimostrazione di decorazione e intaglio di verdure, categoria per cui ha vinto nel 2006 la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di Cucina a Lussemburgo.

Domenica 13, alle ore 10,00 si terrà un workshop sui temi del marketing e della comunicazione digitale a supporto delle aree rurali, tra le azioni del progetto CAP.TERRES è prevista, infatti, la qualificazione di piattaforme “market place” e percorsi formativi di marketing territoriale. Al termine, una degustazione di prodotti tipici dei territori transfrontalieri, accompagnati da vini toscani a cura di Pier Paolo Lorieri della Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana. Tra i relatori: Roberto Scalacci della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, Davide De Crescenzo, Fondazione Sistema Toscana, che parlerà della comunicazione e narrazione digitale delle aree rurali in Toscana e Simone Marrucci per il progetto Vetrina Toscana.

Nelle due giornate in vari appuntamenti verrà presentato il libro: “Cuochi Ambasciatori del gusto e di identità – La Toscana Agroalimentare tra Dop, Igp e Pat”. Una pubblicazione agevole e pratica realizzata da Unione Regionale Cuochi Toscani, con il patrocinio di Regione Toscana, Vetrina Toscana e Federazione Italiana Cuochi: un viaggio tra prodotti certificati toscani alla scoperta di Consorzi di tutela, realtà di nicchia, ricette, turismo e piccole curiosità golose.