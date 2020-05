TURISMO, SALVINI E CENTINAIO: SOLIDARIETÀ ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E AGLI OPERATORI DIMENTICATI DAL GOVERNO

“Solidarietà alle agenzie di viaggio e agli operatori del turismo organizzato che oggi protestano in molte piazze italiane. Il governo ha penalizzato il settore, non ha previsto risorse, non ha chiarito le regole per la ripartenza, non ha difeso gli interessi italiani penalizzati dall’Europa. Il ministro Dario Franceschini è stato bocciato su tutta la linea, ma continua a rimanere immobile come già fatto in occasione del fallimento del noto tour operator Thomas Cook. Governo di incompetenti: il turismo italiano non merita un trattamento simile”. Lo dicono il leader della Lega Matteo Salvini e l’ex ministro del Turismo Gian Marco Centinaio.

