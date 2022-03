Tutto rinviato al 2023 per i criteri di sostenibilità dei biocarburanti. Il testo in Gazzetta Ue

La Commissione europea ha deciso di rinviare al 2023 l’applicazione dei criteri riguardanti la sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra per l'uso della biomassa, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione e il suo contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione. È quanto prevede un Regolamento (il numero 2022/388) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/388 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione e modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 14(1) della stessa,

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività soggette alla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni da biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione ( 3 ) al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni da biomassa alle norme stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 ( 4 ), in particolare per quanto riguarda le definizioni pertinenti ei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra per l'uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, dal 1° gennaio 2022 si applicano le disposizioni in materia di criteri di sostenibilità e risparmio di emissioni di gas serra per l'utilizzo delle biomasse.

(2)

L'applicazione dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra alle attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE è necessaria per garantire la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione e il suo contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

(3)

Vi è un crescente riconoscimento della necessità di allineare le politiche di bioenergia con altri obiettivi ambientali e della necessità di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime da biomassa per lo sviluppo di soluzioni bio-based innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile . Gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici e il mantenimento dei pozzi di carbonio e degli ecosistemi forestali nazionali, nonché i principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa e la gerarchia dei rifiuti stabilito nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti ( 5 ). Il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'Unione mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguimento di questo obiettivo, è essenziale contribuire anche a obiettivi ambientali più ampi, e in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che risente negativamente del cambiamento indiretto dell'uso del suolo associato alla produzione di alcuni biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Considerando che un'aliquota zero si applicherà a tutta la biomassa nell'ETS fino a quando i criteri di sostenibilità non saranno pienamente applicati, gli Stati membri sono incoraggiati, in linea con il principio del trattato "chi inquina paga",

(4)

Gli Stati membri avevano tempo fino al 30 giugno 2021 per recepire la direttiva (UE) 2018/2001. Il recepimento della direttiva non è ancora completo in molti Stati membri.

(5)

La direttiva (UE) 2018/2001 prevede l'adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione per attuare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa. L'adozione di molti di questi atti è ritardata.

(6)

La Direttiva (UE) 2018/2001 mira a rafforzare il ruolo dei sistemi di certificazione volontari internazionali e nazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo armonizzato. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi di certificazione nazionali. Le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione devono essere aggiornate una volta adottati gli atti delegati e di esecuzione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre, i verificatori devono essere formati.

(7)

Al fine di garantire un'attuazione solida, efficiente e armonizzata, si ritiene necessario e proporzionato posticipare l'applicazione dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Un periodo di un anno civile è appropriato per allinearsi al ciclo annuale di conformità dell'ETS.

(8)

Il presente regolamento riduce inoltre l'incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per la combustione nelle attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE, poiché si prevede che i sistemi di certificazione diventino pienamente operativi nel corso del 2022.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

In attesa dell'adozione delle norme necessarie per attuare la direttiva (UE) 2018/2001, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

'6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri, o le autorità competenti, a seconda dei casi, possono ritenere soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui a tale paragrafo per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione a decorrere dal 1° gennaio dal 2022 al 31 dicembre 2022.'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Si applica dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2022.

