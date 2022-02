Ucraina: Coldiretti, 235mila cittadini ucraini in Italia

In Italia sono presenti 235mila cittadini ucraini dei quali oltre 5mila lavorano in agricoltura che sono con il fiato sospeso per le tensioni al confine ed il rischio di invasione da parte della Russia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in riferimento alla situazione di allarme nell’Europa dell’Est. La comunità ucraina in Italia - sottolinea la Coldiretti - si classifica al terzo posto tra le più numerose e si caratterizza per la forte integrazione con le famiglie italiane. La collaborazione domestica e l’assistenza agli anziani sono tra le attività più diffuse con la netta prevalenza della componente femminile (80%) anche se - continua la Coldiretti - non mancano quanti sono impiegati in altri settori come l'edilizia o l' agricoltura. L' Ucraina - conclude la Coldiretti - è infatti considerata il granaio d' Europa con grandi produzioni di grano, mais e orzo ma anche di semi oleosi oltre che di carne e latte.