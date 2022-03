Ucraina, Coldiretti: domani piano UE contro fame e carestia con Patuanelli

Le misure dell’Unione Europea per la sicurezza alimentare contro fame e carestia che saranno approvate dal Collegio dei Commissari europei domani mercoledì 23 marzo, saranno al centro dell’incontro dei Presidenti e Direttori della Coldiretti alle ore 17,00 allo Sheraton – Parco de’ Medici Rome Hotel Viale Salvatore Rebecchini 39 (autostrada Roma Fiumicino). Saranno presenti il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini e il Ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Al centro dei lavori i contenuti della comunicazione approvata in giornata “Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari” per affrontare le difficoltà di accesso al cibo per le famiglie a basso reddito ma anche le proposte di regolamento sulle misure europee per fronteggiare la crisi per la guerra in Ucraina riducendo la dipendenza dalle importazioni dei principali prodotti agricoli e dei fattori produttivi, che sta mettendo in crisi le capacità approvvigionamento in Italia e nell’Unione Europea Europa. Sarà allestita la prima tavola dei prodotti che mancano all’Italia.