Ucraina, Divulga: con accordo Onu in quattro mesi Italia al 4 posto (9%) per import grano, mais e olio girasole

L’Italia, con il 9% complessivo sul totale delle esportazioni ucraine di prodotti agricoli, tra grano, mais e olio di girasole, è al quarto posto dietro Spagna (18%), Turchia (13%) e Cina (11%) tra i Paesi che più hanno beneficiato del Black Sea Grain Initiative, l’accordo Onu che ha sbloccato i flussi commerciali dai porti ucraini prossimo al rinnovo.

È quanto afferma il Centro Studi Divulga che ha elaborato i dati delle rotte dei prodotti agricoli partiti dai porti di Chornomorsk (41,4% del totale), Yuzhny (32,8%) e Odessa (25,9%) in questi 120 giorni.

In Italia, in particolare, sono arrivate complessivamente 157mila tonnellate di grano (5% sul totale partito dai porti ucraini), 624mila tonnellate di mais (14% sul totale) e 46 mila tonnellate di olio di girasole (7% sul totale).

GRANO

In base alle elaborazioni del Centro Studi Divulga, che ha analizzato i flussi commerciali registrati dalle Nazioni Unite, il 41% del grano (in totale 2,9 milioni di tonnellate), in particolare frumento tenero, partito dai porti ucraini ha raggiunto l’area asiatica, il 33% l’Europa e il 26% i Paesi africani.

Nello specifico, il 25% del grano ucraino ha raggiunto la Spagna, il 18% la Turchia, il 9% il Bangladesh, il 5% ciascuno per l’Italia, la Tunisia, l’Algeria e l’Indonesia.

MAIS

I paesi europei sono i principali beneficiari anche delle esportazioni ucraine di mais: su 4,4 milioni di tonnellate di prodotto, infatti, il Vecchio Continente è stata la destinazione del 60% di prodotto, il 30% ha raggiunto l’Asia e il 10% l’Africa.

Analizzando nel dettaglio, la Spagna ha beneficiato del 20% di mais partito dai porti ucraini, l’Italia è seconda con il 14% delle esportazioni ucraine complessive, la Cina terza con l’11%, Turchia e Olanda seguono col 10% ciascuno davanti a Egitto (6%) e Romania (5%).

OLIO DI GIRASOLE

L’area asiatica, invece, con il 77% complessivo è la maggiore beneficiaria di olio di girasole proveniente dall’Ucraina (in totale 690mila tonnellate), seguita da Europa (22%) e Africa (1%).

L’India, in particolare, ha importato il 30% complessivo di olio di girasole partito dai porti, seguita da Turchia (24%), Cina (12%), Italia (7%) e Romania (6%).



ANALISI DI CONTESTO

Nel 2021, prima dell’inizio del conflitto, l’Ucraina ha prodotto 1/3 della produzione mondiale di olio di girasole e ne è stato il primo esportatore mondiale coprendo il 46% dell’export mondiale di olio di girasole, con 4,95 milioni di tonnellate per un valore di 6,4 miliardi di dollari. I principali paesi di destinazione sono stati l’India (31%), l’Unione Europea (30%) e la Cina (15%).

Sempre nel 2021 l’Ucraina ha esportato 23 milioni di tonnellate di mais, coprendo il 12% dell’export mondiale (il 4° al mondo) per un valore di 5,9 miliardi di dollari. I principali paesi di destinazione sono stati Cina (32%) e Ue (30%). A seguire Egitto, Iran e Turchia.

L’Ucraina, sempre nell’anno che ha preceduto lo scoppio del conflitto, ha esportato 19 milioni di tonnellate di grano tenero, coprendo il 9% dell’export mondiale (5° al mondo) per un valore di 5,1 miliardi di dollari. I principali paesi di destinazione sono stati l’Egitto, l’Indonesia, la Turchia, il Pakistan e il Bangladesh.

COMMENTO FINALE

“L'accordo sullo sblocco dei porti del Mar Nero è cruciale per limitare la spinta inflattiva, comunque alimentata dal rialzo dei prezzi dell'energia e della logistica ed è importante che si vada verso il rinnovo – spiega il prof. Felice Adinolfi, Direttore del Centro Studi Divulga -. Si tratta di quantità importanti di prodotti agricoli, la cui assenza è motivo di forte squilibrio nei mercati, come sperimentato nei mesi che hanno preceduto l'accordo di luglio, in particolare per i Paesi più dipendenti dalle esportazioni, tra i quali quelli della sponda sud del Mediterraneo, i cui bilanci sono fortemente appesantiti dal rincaro delle materie prime agricole e in particolare dal rincaro dei cereali”.



“Questa forte movimentazione di grano, mais, olio di girasole in questi quattro mesi ha scongiurato il rischio di una nuova primavera araba che, come ricorderemo, fu innescata dall’aumento dei prezzi del pane”, conclude Adinolfi.