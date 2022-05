Ucraina, Draghi: Con blocco porti rischio crisi alimentare. Su gas e petrolio c’è insoddisfazione, i prezzi non hanno relazione con domanda-offerta

“C’è il pericolo di una crisi alimentare causata principalmente dal blocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina e dalla Russia. I porti in Ucraina sono attualmente bloccati dalla Russia, la quale dichiara che sono minati.

Occorre però salvare decine di milioni di persone che vivono nei paesi più poveri e lo possiamo fare solo con il dialogo. Se ci sono le mine nei porti allora bisogna lavorare per toglierle e fare in modo che le navi possano ripartire per le aree più povere del mondo.”

Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in diretta da Washington.

“Con il presidente Biden abbiamo espresso la medesima insoddisfazione per come funzionano le cose in merito al gas, specialmente per l’Europa, e sul petrolio, per ciò che concerne gli USA. Bisogna lavorare ad un tetto per gas e petrolio.

Per il gas. Dobbiamo esercitare come Ue la nostra forza di importatori lavorando ad un tetto massimo.

Per il petrolio. Occorre creare un cartello di comparatori o chiedere ai grandi produttori di aumentare la produzione di petrolio. Bisogna però lavorare molto e il percorso non è facile.

L’attuale struttura dei mercati non funziona perché i prezzi non hanno nessuna relazione con la domanda e con l’offerta. Le distorsioni sono molto evidenti, c’è molta insoddisfazione ma tutto questo è iniziato ben prima della guerra.

In Ue però ci sono pareri non unanimi, dobbiamo cercare l’unità però, per cui dobbiamo andare avanti.”