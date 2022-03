Ucraina, ecco i punti chiesti da Coldiretti a Patuanelli: rivedere Pac, ridurre Iva su cibo, superare Ogm riconoscendo Genome editing e rinegoziare debiti aziende tramite Ismea. Ue non perda i suoi standard qualitativi e punti su autosufficienza

Rivedere la Pac, riconoscere la tecnologia del genome editing senza equipararla agli Ogm consentendo la ricerca in pieno campo e favorire la liquidità delle imprese attraverso la riduzione Iva sul cibo e la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito fino a 25 anni con la garanzia gratuita di Ismea.

Questi i quattro punti fondamentali che il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha illustrato ieri al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli per far fronte all'emergenza causata dalla crisi in Ucraina.

Un contesto sociale ed economico che rischia di rendere la Nuova Pac già vecchia e le misure del Pnrr obsolete.

Da quanto apprende AGRICOLAE il presidente della Coldiretti ha presentato al ministro la necessità di prevedere maggiori risorse e interventi strutturali da parte dell'Unione europea per rendere autosufficiente per quanto riguarda gli approvvigionamenti di cibo.

Sono bastati infatti dieci giorni di guerra per mettere in discussione la sicurezza alimentare dell'Ue. Se l'invasione da parte della Russia avrà successo, la Russia di Putin controllerà circa il 29 per cento delle esportazioni mondiali di grano tenero per la panificazione, il 19 per cento del commercio del mais destinato alla mangimistica e circa l'80 per cento dell'olio di girasole usato per le conserve del food. L'Italia importa dall'Ucraina circa il 20 per cento del mais usato negli allevamenti.

Nel documento che la Coldiretti ha consegnato al ministro Patuanelli viene ribadita la necessità di "scelte strutturali" per "rendere l'Unione europea e l'Italia autosufficienti dal punto di vista alimentare" e che possa mettere in condizione la Comunità Ue di non perdere gli standard qualitativi fin qui guadagnati, ma di imporli al resto del mondo. Motivo per cui viene ribadita l'importanza di un'etichettatura d'origine trasparente e obbligatoria in un'ottica che tenga conto del principio di reciprocità.

Tutto questo si configura in un contesto che vede i costi di produzione in aumento del 170 per cento sui concimi, dell'80 per cento per l'energia e del 50 per cento per i mangimi.

Tra le proposte avanzate dalla Coldiretti al Mipaaf ci sono anche la riduzione delle percentuali IVA per sostenere i consumi alimentari; nuovi sostegni per le filiere in crisi; sblocco dei pagamenti Agea per 100 milioni di euro entro il mese di marzo e l'attivazione di bandi per indigenti per 200 milioni di euro con il vincolo del rispetto della normativa contro le Pratiche sleali.

E ancora: il prolungamento del quadro temporaneo covid e l'aumento delle soglie di aiuto a 300mila euro per le imprese agricole. La revisione degli obiettivi del Farm to Fork eliminando la previsione del 10 per cento dei terreni incolti e - come già detto - un provvedimento urgente che sancisca la differenza tra NBT e OGM transgenici consentendo cos' la ricerca in pieno campo.

Infine è stato chiesto anche di rivedere al rialzo le misure per il settore agroalimentare e lo sblocco immediato dei decreti attuativi Mipaaf e dei bandi per 2,7 miliardi di euro del PNRR.

Poi la fauna selvatica: non più rinviabile l'intervento di modifica della legge 157 del 1992.