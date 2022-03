Ucraina, Gardini: Politica ha disconosciuto produzione agricola nazionale. In Italia recuperare 1 mln di ettari da coltivare, in Ue 8 mln

"Costi alle stelle per energia, carburanti e materie prime. Una tempesta perfetta per imprese e famiglie che costerà all'Italia, solo in termini energetici, 1,5 punti di pil". Così il presidente di Confcooperative dalle pagine del Corriere della Sera nel ribadire come "siano già stati messi in discussione quelli che una volta erano i punti fermi, dal nucleare alla riapertura delle centrali a carbone".

Ma prima di tutto "è necessario ridurre i consumi, abbassare le temperature e limitare l'uso delle luci", spiega Gardini. Ma anche "eliminare le accise e tutte quelle componenti che appesantiscono i costi, Iva compresa".

Secondo il numero uno delle cooperative bianche "le istituzioni dovrebbero andare a caccia delle speculazioni. Se 15 mesi fa il gas era di 20 euro a megawattora, oggi cantiamo vittoria perché è sceso a 120 euro".

E i riverberi sul mondo dell'agroalimentare già si vedono: "la Gdo sta comprando grandi quantità di scorte e cominciano a scarseggiare alcuni beni importanti importati dall'Ucraina come l'olio di semi o il grano tenero. Il risultato di una politica che ha disconosciuto una produzione agricola nazionale a favore della globalizzazione costringendo a mettere a riposo i terreni e a limitare le coltivazioni. In Italia abbiamo un milione di ettari a riposo equivalenti a 30-40 milioni di derrate agricole. In tutta Europa sono 8 milioni di ettari che potrebbero essere tradotti in materie prime agricole". E al governo "abbiamo chiesto di rimettere in produzione questi terreni per tornare a coltivare in proprio mais, girasole e sorgo".