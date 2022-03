Ucraina: Giglio Vigna (Lega), UE sopperisca a eventuale effetto boomerang sanzioni e abbia ruolo centrale soluzione crisi

“Proteggere le imprese, proteggere il lavoro italiano è oggi una priorità nazionale. Le sanzioni verso la Russia sono giuste, bisogna dare – e lo stiamo facendo – una risposta importante alla Russia ma è chiaro che l’Unione europea deve e dovrà fare la sua parte per andare a sopperire ad una eventuale, ma oramai quasi sicuro, effetto boomerang delle sanzioni. Dai documenti che arrivano da Bruxelles si parla di un fondo emergenziale, si parla di continuare la sospensione del patto di stabilità, già sospeso per l’emergenza Covid, sarebbe però importante che gli Stati avessero la possibilità di continuare a dare aiuti di stato alle imprese in difficoltà. Finalmente si sta capendo che si deve andare nella direzione di una autonomia energetica del Paese o, per lo meno, dell’UE. La Lega lo dice da anni e purtroppo sono servite prima una pandemia ed ora la guerra nel cuore dell’Europa ai confini dell’Unione europea. Di sicuro con le rinnovabili ma bisogna far cadere certi dogmi ideologi: il termovalorizzatore crea energia oltre a creare ricchezza, Il nucleare di nuova generazione è sicuro e evidentemente da sfruttare. È chiaro che questo continente deve diventare indipendente dal punto di vista energetico, bisogna ridurre la dipendenza del sistema Paese e dell’Unione europea dai Paesi extra Ue e quindi ritornare a produrre e diversificare le linee di approvvigionamento. Solo così l’Ue avrà quel ruolo centrale che spetta a questo continente nell’ambito del pianeta. In questa guerra, in questa crisi, l’Unione Europea e i popoli che la compongono sono le istituzioni più esposte. Dobbiamo avere un ruolo centrale nella soluzione di questa crisi, dobbiamo sedere, in qualche modo, al tavolo di trattativa. Bruxelles deve trovare il modo di fare da paciere o di rappresentare una parte in particolare. È chiaro che dobbiamo essere più presenti e muoverci tutti insieme come Unione europea”.