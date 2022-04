Ucraina, il ministro spagnolo Planas chiede flessibilità sulla Pac, ma senza rinunciare agli obiettivi di sostenibilità: Bisogna apportare modifiche, non cambiare rotta

"Il ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, Luis Planas, ha assicurato che l'attuale situazione dovuta alle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina rende necessario adottare misure flessibili nella politica agricola comune (PAC) per aumentare la produzione agricola in Europa, ma senza per questo rinunciare agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal: "Bisogna apportare modifiche, ma non cambiare rotta", ha assicurato.

Così in un comunicato stampa il ministero dell'agricoltura spagnolo.

"Nel suo intervento al Foro Joly Andalucía, a Siviglia, il ministro ha fatto riferimento al fatto che, date le circostanze attuali, la Commissione europea ha adottato alcune misure, richieste dalla Spagna, come l'autorizzazione a coltivare terreni ora incolti per aumentare la produzione alimentare, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina che sono due dei principali produttori mondiali di cereali. Nel caso della Spagna, che ha sviluppato questa flessibilità nel regio decreto legge delle misure urgenti approvato dal Consiglio dei ministri, si tratta principalmente di aumentare la produzione di girasole e mais per l'alimentazione animale, prodotti in cui esiste un forte dipendenza dalle importazioni dall'Ucraina.

Ma ha specificato che si tratta di misure eccezionali per rispondere a una situazione eccezionale, che in nessun caso dovrebbe significare invertire la direzione indicata nel Green Deal o nella strategia Farm to Fork. Ciò che occorre è un adeguamento dei calendari e un adeguamento dei progressi di queste strategie a circostanze straordinarie di guerra. Planas ha ribadito che l'Europa si trova in uno dei momenti più difficili degli ultimi 40 anni.

Il ministro, che ha ribadito la forza del settore agroalimentare spagnolo, che contribuisce per circa il 10% al Prodotto Interno Lordo (Pil), con un reddito agricolo cresciuto del 2,3% nel 2021 e con oltre 60.000 milioni di euro di export che ci pone come quarto Paese europeo e ottavo al mondo, ha individuato quattro grandi sfide per il futuro: redditività, sostenibilità, ricambio generazionale e innovazione e digitalizzazione.

Sulla sostenibilità, ha assicurato che non si tratta di ideologia, ma di solidarietà intergenerazionale e di chiave per il futuro. Il settore agricolo, ha sottolineato, sta affrontando la grande sfida di dover aumentare la produzione alimentare, ma farlo in modo sostenibile, riducendo il consumo di risorse naturali. Ha avvertito che per essere sostenibile l'attività agricola deve essere redditizia. Per il ministro una produzione più rispettosa dell'ambiente è pienamente compatibile con un miglioramento della produttività che garantisca la sicurezza alimentare. Questo governo sta lavorando su questa linea.

Per affrontare queste sfide, Planas ha messo in evidenza quattro strumenti promossi dal Governo. In primo luogo, la riforma del diritto della filiera, che presuppone un cambio di cultura nei rapporti commerciali del settore, con l'obbligatorietà dell'esecuzione dei contratti per iscritto e quella nella fissazione dei prezzi “a tutela dell'anello più debole”. La legge introduce alcune regole che favoriranno la generazione di valore e garantiranno una distribuzione più equa e saranno determinanti per ottenere una remunerazione più equa per tutti gli anelli della filiera.

INIEZIONI SENZA PRECEDENTI DI FONDI PUBBLICI PER IL SETTORE PRIMARIO

Ha anche fatto riferimento alla significativa immissione di fondi pubblici che rappresentano un importo di sostegno senza precedenti storici, con una confluenza di oltre 55.000 milioni di euro tra gli aiuti della PAC (47.724 milioni di euro nel periodo 2021-27), statale e regionale cofinanziamento dei fondi di sviluppo rurale (2.400 milioni), del Piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza (PRTR) e il PERTE Agroalimentare (aggiungono oltre 2.000 milioni di euro di contributo pubblico diretto, oltre al cofinanziamento e agli investimenti indotti) e il 1.120 milioni dal Fondo marittimo europeo per la pesca e l'acquacoltura (FEMPA).

Tra gli impegni strategici del governo, il ministro ha sottolineato l'irrigazione sostenibile, che ha assicurato essere il dna del settore agroalimentare spagnolo e la chiave per ottenere una produzione più redditizia e risparmiare risorse idriche ed energetiche. La modernizzazione dell'irrigazione è l'asse con il maggior investimento del PRTR, 563 milioni di investimenti pubblici, di cui 144 milioni di euro corrisponderanno all'Andalusia in 23 azioni.

Planas ha fatto riferimento anche all'aumento dei Budget Generali dello Stato del sostegno alla contrattazione delle assicurazioni agricole, strumento che ha ritenuto essenziale in un momento in cui l'effetto del cambiamento climatico ha aumentato notevolmente il tasso di infortuni. Ha sottolineato che le politiche strutturali del governo e le misure temporanee per far fronte alla siccità e alle conseguenze della guerra in Ucraina costituiscono un potente sostegno per i settori agricolo e della pesca

PIANO SHOCK

Il ministro ha dettagliato alcune delle misure previste nei decreti contro la siccità e il sostegno al settore agricolo e ittico di fronte alla crisi conseguente alla guerra in Ucraina, che ammontano a oltre 800 milioni di euro.

Tra questi, ha menzionato la riduzione generale del 20% del rendimento netto per il metodo di stima oggettivo dell'Irpef 2021, l'esenzione dall'imposta rustica sugli immobili (IBI), i prestiti agevolati ICO-SAECA, l'aumento degli aiuti per l'assicurazione agricola, gli aiuti diretti ai settori colpiti o la riduzione di 20 centesimi al litro di gasolio. Come specificato, tutti questi aiuti rappresentano un impatto stimato di 893 milioni di euro per il solo settore agricolo. Allo stesso modo, il settore della pesca avrà anche sconti sul prezzo del diesel, aiuti di Stato ai pescherecci, aiuti del Fondo europeo, marittimo, della pesca e dell'acquacoltura (FEMPA) o esenzione dalla tassa portuale per la pesca fresca, oltre al Linea di credito ICO-SAECA.

Sebbene il contesto sia complicato, come società siamo infatti passati attraverso una pandemia globale e ora con una guerra che è un elemento dirompente a livello economico, politico, diplomatico e psicologico, il settore agroalimentare è potente e strategico per questo Governo.

“Quanto è importante l'insieme delle misure a disposizione del settore, così è il modo in cui vengono adottate”, ha sottolineato ed è il momento di “resistenza, solidarietà e unione per essere in grado di uscirne tutti insieme".

La Spagna ha "ancora" abbastanza "stock" di cereali per la produzione di mangimi per l'alimentazione animale, ma è necessario "attivare acquisti in paesi terzi" nei "prossimi 60 giorni" per evitare battute d'arresto nell'offerta, anche transgenica o OMG."

Cosi la rivista di settore spagnola Agroinformacion in merito al discorso di mercoledì 9 marzo tenuto dal ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, Luis Planas alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione del Congresso,

"Il ministro ha esposto ai deputati la richiesta avanzata dalla Spagna all'Unione Europea di alleggerire i requisiti per l'importazione di cereali, in particolare mais, dall'Argentina o dagli Stati Uniti in termini di residui di prodotti fitosanitari o Organismi Geneticamente Modificati (OGM) nel prossimo 60 giorni.

Li ha anche informati di essere favorevole ad ammorbidire, "per una o due campagne", i requisiti della PAC in modo che i terreni incolti e di interesse ecologico possano essere coltivati ​​​​a cereali, anche se ciò non copre completamente la domanda nazionale.

Per quanto riguarda la fornitura di olio di girasole, ha smentito, nel suo ingresso in Commissione, che vi sia attualmente una carenza sebbene "potrebbe verificarsi nel caso in cui non si effettuino acquisti in altri mercati", anche entro quel periodo dei prossimi 60 giorni.

La Spagna acquista dall'Ucraina il 27% delle sue importazioni di mais e il 62% dei suoi acquisti di girasole. Nel suo discorso, ha anche sottolineato che il fabbisogno alimentare è "pienamente" coperto in Spagna, "il che è motivo di tranquillità".

Il ministro ha sottolineato che Ucraina e Russia sono tra i principali produttori ed esportatori mondiali di cereali e questo ha portato a un aumento dei prezzi "tremendamente significativo" nel mercato delle materie prime. In tal senso, ha riferito che il grano è passato da 185-190 dollari/tonnellata a 400 dollari/tonnellata; i semi di soia sono, in media, sopra i 600 dollari/tonnellata, “più del doppio del prezzo abituale” e il mais viene scambiato a 350 dollari/tonnellata, “molto più alto” della media di 200 dollari/tonnellata.

Per quanto riguarda i fertilizzanti, Planas ha ricordato che oltre il 50% della fornitura spagnola è prodotto a livello nazionale, anche se ciò non significa che non sia opportuno discuterne la "disponibilità". Dall'opposizione gli è stato chiesto se l'attuale contesto bellico rende necessaria una revisione della futura PAC per addolcire istanze come quelle della sostenibilità ambientale nelle produzioni.

In questo senso, il ministro ritiene che la sfida di sfamare una popolazione in crescita debba essere affrontata attraverso "produttività e innovazione" fermo restando che, in caso di crisi umanitarie come quella attuale, sono necessari interventi eccezionali "temporanei" come la necessità di mettere in produzione ora terreni incolti e terreni di interesse ecologico per ottenere più materie prime." conclude Agroinformacion.

L'eventualità di ricorrere all'import di materie prime in deroga a limiti fitosanitari era stato annunciato dal ministro italiano Stefano Patuanelli nel corso dell'Informativa urgente del 29 marzo: "Per porre freno alle speculazioni la commissione si è mostrata disponibile ad autorizzare le importazioni temporanee di materie prime da paesi terzi anche in deroga ai limiti massimi di residui fitosanitari."

Una possibilità da scongiurare per Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, che, nel corso del suo intervento in Comagri Camera del 31 marzo, così dichiarava: "Negativa pare anche l’eventuale decisione di autorizzare fenomeni di importazione in deroga a criteri di standard legati direttamente alla sicurezza alimentare. Questo specialmente se è vero che il prodotto in Ue non manca. Questo creerebbe inoltre un precedente, finendo con incentivare un doppio binario in cui la parte più povera della popolazione per accedere a prodotti di più basso prezzo deve anche accedere a standard di Sicurezza inferiori. Richiamiamo dunque a molta cautela Bruxelles a seguire richieste molto drastiche in questo senso ricevute dalla Spagna".