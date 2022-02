Ucraina, Macron al Salon de l’agriculture: Ci saranno conseguenze durevoli su agricoltura ed export. Puntiamo a sovranità alimentare

"La guerra sta tornando in Europa e ci vediamo in un contesto serio e senza precedenti" dichiara il Presidente francese Emmanuel Macron in visita al Salon de l'agriculture.

Quello che stiamo attraversando non sarà senza conseguenze per il mondo agricolo. La guerra è tornata in Europa ed è una guerra scelta unilateralmente dal presidente Putin. Certo, ci saranno conseguenze nelle nostre esportazioni per i grandi settori, come quello del vino, dei cereali e dei mangimi.

"Di fronte alla crisi sanitaria, alla crisi climatica, alla guerra nel nostro continente, per preservare la nostra agricoltura, lo Stato continuerà a fornire assistenza. Ma è attraverso l'impegno di tutti i settori che creeremo le condizioni per la nostra sovranità alimentare" scrive su Twitter il presidente francese.

Questa guerra durerà e tutte le crisi che vi stanno dietro avranno conseguenze durevoli, dobbiamo prepararci. Stiamo costruendo un piano di resilienza, per garantire i nostri settori e per costruire scudi in termini di costi, fornendo così risposte a lungo termine. Dobbiamo accompagnarvi in ​​termini di reddito ed anche sugli impatti in termini di costi. La sovranità alimentare è l'ambizione che dobbiamo avere per la nostra agricoltura", ha proseguito Macron, rivolgendosi ai vertici dei settori agricoli e dei sindacati.

"Al via la terza rivoluzione agricola, quella dell'agricoltura sostenibile. Affinché la nostra agricoltura possa continuare a reinventarsi, continueremo i nostri investimenti. 3 miliardi di euro nell'ambito del nostro piano di ripresa" twitta ancora Macron.

"Perdiamo circa 100.000 agricoltori ogni dieci anni ed è positivo che ci sia un dibattito sul futuro del settore e della professione" dichiara il presidente del Salon de l'agriculture, Jean-Luc Poulain.

I professionisti del settore alimentare temono misure di ritorsione russe in risposta alle sanzioni occidentali, che interromperebbero il commercio. La Francia è il nono fornitore russo di prodotti agroalimentari, con 780 milioni di euro l'anno,, scrive il quotidiano Le Monde, ricordando l'Associazione nazionale delle industrie alimentari (ANIA).

