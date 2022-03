Ucraina, Manca (m5s): per agricoltura necessario decreto ad hoc con sostegni immediati

“La filiera agroalimentare nazionale, dal campo alla tavola, che ha garantito cibo di qualità a prezzi ragionevoli a tutti gli italiani durante la pandemia, è ora vittima di una ‘tempesta perfetta’. Si stima un aumento minimo a impresa di 15.700 euro, sino ai 99mila euro per gli allevatori che utilizzano mangimi. Un’azienda su dieci molto probabilmente non supererà questo periodo di forti aumenti nei costi dell'energia e delle materie prime. C’è bisogno di un decreto ad hoc che possa raccogliere tutte le misure possibili per sostenere il comparto primario in tempi strettissimi perché gli animi sono già caldi e l’esasperazione e lo sconforto sono ai massimi livelli. Ce lo dimostrano le manifestazioni con i trattori nelle piazze”. Lo dichiara il deputato Alberto Manca (M5S) intervenuto in Aula all’informativa del ministro Stefano Patuanelli (Mipaaf) sulle misure di sostegno per la filiera agroalimentare alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina.

“Moratoria sui mutui, decontribuzione previdenziale come quella concessa durante la pandemia, intervento selettivo sull’IVA, strumenti per la liquidità delle imprese, accelerare con le tecnologie innovative come le TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita), liberare dai vincoli burocratici di produzioni gli impianti di biogas - aggiunge Manca - sono solo alcune delle proposte che possono costituire una base di partenza per dar vita a un confronto con il mondo produttivo che sia fatto sui tavoli e non nelle piazze, che poggi sull’ascolto e la messa in pratica di azioni concrete e non solamente nel sentire un grido disperato di aiuto”.

“Confidiamo nel ministro Patuanelli, nel suo impegno e nella sua attenzione che non sono mai mancate, affinché si compia uno sforzo maggiore per l’agricoltura, l’allevamento e la pesca italiane” conclude.