Ucraina, Moody’s: grano dipende da Russia e Ucraina. Inflazione cresce, a rischio la ripresa economica dell’Europa

La Russia e l'Ucraina forniscono circa il 14% della fornitura mondiale di grano e il 25% delle esportazioni globali di grano. In Ucraina viene prodotto l'olio di girasoli utilizzato dall'industria delle conserve italiana dopo che in Italia sono state dismesse tutte le coltivazioni perché poco convenienti. Cambierà la spesa economica e i prodotti a tavola. L'inflazione cresce e l'energia tocca quote sempre più alte. E per ora, addio al Green: si torna al carbone.

Secondo l'ultimo rapporto di Moody's Investors Service, l'aumento dei prezzi delle materie prime della regione, come petrolio, cereali e metalli, sta aumentando le pressioni inflazionistiche. Se le perturbazioni e l'incertezza si traducono in una significativa ed estesa compressione della liquidità, ciò indebolirebbe le condizioni di finanziamento per gli emittenti globali ad alto rendimento e per alcuni paesi dei mercati emergenti.

L'invasione della Russia in Ucraina e le successive sanzioni economiche hanno aumentato i rischi per le prospettive economiche globali. La conferma Moody's Investors Service nel suo ultimo rapporto sulla situazione economica, secondo cui la portata degli effetti dipenderà dalla lunghezza e dalla gravità della crisi.

"L'escalation del conflitto militare metterebbe a rischio la ripresa economica dell'Europa - ha affermato Kelvin Dalrymple, VP-Senior Credit Officer di Moody's -. Il resto del mondo sarà colpito da shock dei prezzi delle materie prime in un momento in cui l'inflazione è già alta, e dalle ripercussioni finanziarie delle sanzioni contro la Russia e dalla volatilità dei mercati finanziari".

La Russia e la Bielorussia, a giudizio dell’agenzia di rating, sentiranno l'impatto più diretto delle vaste sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Ma le sanzioni avranno anche un impatto indiretto anche sulle entità straniere che fanno affari con la Russia. “Tutti questi sviluppi potrebbero avere conseguenze a catena per l'economia globale. Gli shock dei prezzi delle materie prime aumenteranno le pressioni inflazionistiche, in particolare nelle economie che sono forti importatori di materie prime russe – si legge nel report -. Dall'invasione, i prezzi del petrolio sono saliti sopra i 100 dollari al barile. La Russia è un grande produttore di metalli tra cui alluminio, platino, rame e palladio e anche i loro prezzi sono saliti a causa della crisi. Mentre gli altri paesi che producono questi metalli beneficeranno di prezzi più alti, i consumatori dovranno affrontare costi più alti, dato che gli aumenti ricadono su di loro”.

La Russia e l'Ucraina dominano anche nella produzione globale di gas neon, un componente nella produzione di semiconduttori, che potrebbe esacerbare ulteriormente le carenze di chip e i problemi di approvvigionamento nell'industria automobilistica, ha ricordato Moody’s. I due paesi forniscono, inoltre, circa il 14% della fornitura mondiale di grano e il 25% delle esportazioni globali di grano. I prezzi del grano e di altri cereali sono aumentati bruscamente dopo l'invasione, anche se l'impatto sull'approvvigionamento alimentare è mitigato dal fatto che gli eventi si stanno svolgendo durante l'inverno e non durante la stagione del raccolto. La Russia è uno dei principali produttori di soia, il cui prezzo sta aumentando. Anche il costo dei fertilizzanti a base di petrolio è destinato ad aumentare. L'inflazione dei prezzi alimentari, insieme ad altri costi in aumento, potrebbe peggiorare le tensioni sociali in alcuni paesi.

“I mercati finanziari globali sono stati volatili dopo l'invasione. L'incertezza geopolitica, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'escalation delle sanzioni e le interruzioni delle attività regionali peseranno sul sentimento del mercato – ha concluso Moody’s -. Se questo si traduce in una significativa e prolungata compressione della liquidità, indebolirebbe le condizioni di finanziamento per gli emittenti globali ad alto rendimento e per i paesi dei mercati emergenti che dipendono dai flussi di capitale globali, alcuni dei quali stanno già sperimentando un accesso limitato ai finanziamenti. In questo contesto, il dollaro continua a rafforzarsi. Finora, tuttavia, gli spread di credito nell'area dell'euro si sono ampliati solo moderatamente, e sono ancora al di sotto del picco durante l'inizio della pandemia”.