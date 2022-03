Ucraina, Patuanelli al TG2 Post: lunedì chiederemo all’Europa di aumentare la capacità produttiva. Attenzione alle speculazioni, ma ora investire su rinnovabili

"Il vero tema delle difficoltà sotto il profilo economico causato dalla crisi dell'Ucraina è il costo dell'energia, tutto il resto è una conseguenza, compreso il costo dei fertilizzanti e delle materie prime. Rispetto alla crisi Covid questa è asimmetrica, perché sul nostro paese incide molto più che in altri. Tutto questo incide sulla capacità dell'Europa di dare una risposta comune. Abbiamo presentato diverse proposte per il CdM, come una moratoria sui prestiti, una ristrutturazione di tutte le esposizioni degli agricoltori, ad una decontribuzione immediata che dia sostenibilità. Ancora più importante è il consiglio Agrifish in programma lunedì a Bruxelles con i ministri dell'agricoltura degli stati membri, dove le risposte dovranno arrivare risposte anche sull'aumento della capacità produttiva. Penso al set-aside, al riposo dei terreni agricoli, un elemento per aumentare la fertilità, ma oggi alcune produzione come grano tenero, duro e mais debbano essere sostenute".

Così Stefano Patuanelli, Ministro per le politiche agricole e forestali, ospite della trasmissione TG2 Post per parlare degli aiuti in programma contro il caro-energia e sulla difficile situazione internazionale, in vista del vertice europeo di lunedì a Bruxelles.

"Le speculazioni sono evidenti, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che ci siano. Il problema della filiera lattiero-casearia è anteriore alla crisi: avevamo fatto un accordo con la filiera per arrivare a 41 centesimi al litro, ma dobbiamo continuare a lavorare per difendere il produttore. I contratti di filiera e l'agrivoltaico sono strumenti per tamponare l'emergenza, ma dobbiamo progettare un futuro per evitare che si venda sotto costo. Dalla fine dell'anno scorso è entrato in vigore il decreto sulle pratiche sleali, oggi chi paga sotto i costi di produzione medi calcolati è soggetto a sanzioni pesantissime, i casi vanno sempre segnalati", ha proseguito Patuanelli parlando delle speculazioni su diverse materie prime in Italia.

Sull'indipendenza energetica il ministro appoggia la posizione del presidente del M5S Giuseppe Conte: "Sul nucleare l'italiano si è espresso a suo tempo. Oggi quando si parla di nucleare di 4a generazione, ma ad oggi ancora non esiste e per cui serve ricerca e sviluppo. Dovremo però capire quale sarà il costo di produzione e quante scorie produce. Anche questa soluzione però non ci sarà indipendenza, l'unica è quella sostenibile, come l'energia solare, che va sfruttata in ogni sua forma. Il 1° marzo abbiamo fatto un provvedimento secondo cui un impianto fotovoltaico sotto i 200 kw installati in copertura, tranne che non ci sia un vincolo monumentale sull'edificio sopra cui vengono installati, sono impianti di manutenzione ordinaria quindi non soggetti ad alcun atto abilitativo. Dobbiamo investire in rinnovabili e negli accumuli, dobbiamo implementare una produzione italiana di batterie".

Infine Patuanelli ha voluto confermare l'assenza di qualsiasi problema di approvvigionamenti: "I cittadini non si devono preoccupare, le aree colpite dalla guerra non sono fondamentali per i nostri approvvigionamenti, se non per il mais, di cui importiamo il 16,5% dall'Ucraina. L'Europa deve però mostrare altruismo e dobbiamo ragionare sull'indipendenza alimentare e agricola, deve essere un obiettivo, come ha ribadito il presidente Macron. A lui però vorrei ricordare che sistemi di etichettatura come il Nutriscore sono un piccolo grimaldello per arrivare all'agricoltura come commodities e quindi alla dipendenza di paesi non europei e si parla di cibo sintetico. Le sanzioni hanno infine un incidenza sul nostro paese e noi dobbiamo aiutare i settori che più ne stanno risentendo, anche a livello europeo".