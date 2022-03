Ucraina, Patuanelli: ora debito comune europeo, risposta a shock economico deve essere condivisa

La risposta europea a questa guerra deve essere comune non in campo diplomatico, ma anche su quello economico. Il MoVimento 5 Stelle chiede uno sforzo comune sul debito, come è stato fatto per il Recovery Fund.

L’agricoltura, in particolare, necessita di risposte veloci e puntuali e, soprattutto, di segnali di unità che coinvolgono tutti i nostri partner continentali. Come nella pandemia, nessun Paese può pensare di farcela da solo in quello che è un secondo grande shock esterno che ci coinvolge nel giro di pochi anni, a cui dovremo fare fronte compattamente a livello di Unione Europea.

Per questo è importante che al prossimo summit di Versailles, in programma per il 10-11 marzo, si inizi a parlare di stanziamenti significativi di debito comune europeo. Lo abbiamo già fatto una volta portando idee che hanno fatto la storia del Continente, ora serve riscrive quella storia di nuovo.

Così su Facebook il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.

